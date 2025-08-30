Górnik Zabrze powalczy o trzecie z rzędu zwycięstwo w tym sezonie w PKO BP Ekstraklasy. Na drodze 14-krotnego mistrza Polski stanie Motor Lublin. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze – Motor Lublin: gdzie oglądać?

Górnik Zabrze i Motor Lublin to dwie ekipy, znajdujące się na dwóch różnych biegunach ligowej tabeli. Ekipa prowadzona przez Michala Gasparika patrzy w górę stawki. Z kolei drużyna Mateusza Stolarskiego ugrzęzła w dolnych regionach ligowej stawki.

Górnik przystąpi do rywalizacji po wygranej z GieKSą Katowice (3:0). Była to jednocześnie druga z rzędu wygrana zabrzan. Z kolei Motor ma za sobą przegraną potyczkę z Koroną Kielce (0:2).

Górnik Zabrze – Motor Lublin: transmisja w TV

Sobotnia rywalizacja będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie przeprowadzona na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15. Mecz skomentują Rafał Dębiński i Jacek Bednarz.

Górnik Zabrze – Motor Lublin: transmisja online

Starcie na Arena Zabrze będzie też do obejrzenia w internecie. Transmisję z meczu Górnik Zabrze – Motor Lublin zapewni usługa CANAL+. Tak się składa, że obecnie można skorzystać z ciekawego rozwiązania.

Aktualnie dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Górnik Zabrze – Motor Lublin: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Górnika

wygraną Motoru

remisem wygraną Górnika

wygraną Motoru

remisem 0 Votes

Górnik Zabrze – Motor Lublin: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Górnika wynosi 1.80.

Górnik Zabrze Motor Lublin 1.60 4.60 5.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 17:41 .

Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Motor Lublin? Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Radomiak będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w usłudze streamingowej CANAL+. Kiedy odbędzie się mecz Górnik Zabrze – Motor Lublin? Spotkanie Gónik – Motor odbędzie się w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 20:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.