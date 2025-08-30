Górnik Zabrze – Motor Lublin: gdzie oglądać?
Górnik Zabrze i Motor Lublin to dwie ekipy, znajdujące się na dwóch różnych biegunach ligowej tabeli. Ekipa prowadzona przez Michala Gasparika patrzy w górę stawki. Z kolei drużyna Mateusza Stolarskiego ugrzęzła w dolnych regionach ligowej stawki.
Górnik przystąpi do rywalizacji po wygranej z GieKSą Katowice (3:0). Była to jednocześnie druga z rzędu wygrana zabrzan. Z kolei Motor ma za sobą przegraną potyczkę z Koroną Kielce (0:2).
Górnik Zabrze – Motor Lublin: transmisja w TV
Sobotnia rywalizacja będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie przeprowadzona na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15. Mecz skomentują Rafał Dębiński i Jacek Bednarz.
Górnik Zabrze – Motor Lublin: transmisja online
Starcie na Arena Zabrze będzie też do obejrzenia w internecie. Transmisję z meczu Górnik Zabrze – Motor Lublin zapewni usługa CANAL+. Tak się składa, że obecnie można skorzystać z ciekawego rozwiązania.
Aktualnie dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Górnik Zabrze – Motor Lublin: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Górnika
- wygraną Motoru
- remisem
Górnik Zabrze – Motor Lublin: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Górnika wynosi 1.80.
Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Radomiak będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w usłudze streamingowej CANAL+.
Spotkanie Gónik – Motor odbędzie się w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 20:15.
