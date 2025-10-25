REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
GKS Katowice – Korona Kielce: gdzie oglądać?
GKS Katowice zmierzy się z Koroną Kielce w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół Rafała Góraka ma na koncie 11 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli, podczas gdy drużyna Jacka Zielińskiego z 19 oczkami plasuje się na 5. pozycji w stawce. Spotkanie zapowiada się jako starcie ekip o różnych celach. Początek rywalizacji na Arenie Katowice już dzisiaj (sobota, 25 października). Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania GKS Katowice – Korona Kielce.
GKS Katowice – Korona Kielce: transmisja w TV
To spotkanie obejrzysz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K – gdzie zawody skomentują Robert Skrzyński i Tomasz Wieszczycki.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
GKS Katowice – Korona Kielce: stream online
Starcie między GKS-em Katowice a Koroną Kielce oczywiście będzie dostępne także w internecie. Transmisję znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Kto wygra?
- GKS
- Padnie remis
- Korona
0 Votes
Potyczka będzie transmitowana na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę sobotę (25 października) o godzinie 20:15.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.