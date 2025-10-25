GKS Katowice – Korona Kielce: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Rafał Górak czy Jacek Zieliński - który trener wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

GKS Katowice – Korona Kielce: gdzie oglądać?

GKS Katowice zmierzy się z Koroną Kielce w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier zespół Rafała Góraka ma na koncie 11 punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli, podczas gdy drużyna Jacka Zielińskiego z 19 oczkami plasuje się na 5. pozycji w stawce. Spotkanie zapowiada się jako starcie ekip o różnych celach. Początek rywalizacji na Arenie Katowice już dzisiaj (sobota, 25 października). Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania GKS Katowice – Korona Kielce.

GKS Katowice – Korona Kielce: transmisja w TV

To spotkanie obejrzysz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K – gdzie zawody skomentują Robert Skrzyński i Tomasz Wieszczycki.

GKS Katowice – Korona Kielce: stream online

Starcie między GKS-em Katowice a Koroną Kielce oczywiście będzie dostępne także w internecie. Transmisję znajdziesz bowiem na platformie streamingowej CANAL+ online.

