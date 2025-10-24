GKS Katowice – Korona Kielce, typy i przewidywania
W ten weekend będziemy świadkami ciekawego spotkania w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym GKS Katowice podejmie Koronę Kielce. Zespół Rafała Góraka zgromadził do tej pory tylko 11 oczek i zajmuje odległe 14. miejsce w tabeli, dlatego będzie szczególnie zmotywowany, by sięgnąć po komplet punktów przed własną publicznością. Znacznie lepiej spisuje się drużyna Jacka Zielińskiego, która z dorobkiem aż 19 oczek plasuje się na wysokiej 5. pozycji w stawce. Początek rywalizacji na Arenie Katowice już w najbliższą sobotę, 25 października. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:15.
Moim zdaniem faworytem tego meczu jest Korona Kielce, która w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie lepiej od GKS-u Katowice. Zespół Jacka Zielińskiego na przestrzeni tej kampanii imponuje wysoką formą i przynajmniej na papierze ma większe szanse na triumf. Zatem stawiam na zwycięstwo drużyny przyjezdnych. Mój typ: wygrana Korony Kielce.
GKS Katowice – Korona Kielce, sytuacja kadrowa
Przed sobotnim meczem GKS Katowice – Korona Kielce oba zespoły będą musiały radzić sobie z pewnymi osłabieniami kadrowymi. W ekipie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Mateusza Marca oraz Aleksandra Paluszka. Z kolei w drużynie gości nie zobaczymy Wiktora Długosza i Konrada Ciszka, którzy od jakiegoś czasu również zmagają się z problemami zdrowotnymi. Szczególnie nieobecność tego pierwszego piłkarza martwi szkoleniowca zespołu Scyzorów – Jacka Zielińskiego – który bardzo docenia 25-letniego skrzydłowego.
Mateusz Marzec
Uraz ścięgna udowego
Nieznany
Aleksander Paluszek
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Marcin Cebula
Uraz więzadła krzyżowego
Nieznany
GKS Katowice – Korona Kielce, ostatnie wyniki
W ostatnich dwóch kolejkach GKS Katowice zaprezentował zmienną formę. Ekipa Trójkolorowych najpierw minimalnie przegrała 0:1 z Lechem Poznań, ale błyskawicznie zrehabilitowała się efektownym zwycięstwem 5:2 nad Motorem Lublin. Korona Kielce także nie może być w pełni zadowolona ze swoich poprzednich występów na ligowym podwórku. Drużyna Scyzorów uległa Jagiellonii Białystok 1:3, a następnie zremisowała 1:1 z Górnikiem Zabrze. W najbliższą sobotę oba zespoły będą chciały poprawić swój dorobek punktowy.
GKS Katowice – Korona Kielce, historia
Bezpośrednia rywalizacja GKS-u Katowice z Koroną Kielce w ostatnich latach była bardzo wyrównana, choć minimalnie lepiej wypada w niej zespół ze Śląska. W pięciu poprzednich spotkaniach GKS triumfował trzykrotnie, natomiast Korona odniosła dwa zwycięstwa. Co ciekawe, żadne z tych starć nie zakończyło się remisem, co pokazuje, że mecze między tymi drużynami prawie zawsze przynoszą rozstrzygnięcie. Zgromadzeni na stadionie kibice mogą więc spodziewać się kolejnego niezwykle zaciętego oraz pełnego emocji pojedynku.
GKS Katowice – Korona Kielce, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi około 2.45, typ na zwycięstwo Korony Kielce to mniej więcej 2.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
GKS Katowice – Korona Kielce, przewidywane składy
|2Märten Kuusk
|7Maciej Rosołek
|10Marcel Wędrychowski
|11Adrian Błąd
|16Grzegorz Rogala
|19Kacper Łukasiak
|20Filip Rejczyk
|22Sebastian Milewski
|24Konrad Gruszkowski
|33Patryk Szczuka
|80Ilya Shkurin
|6Marcel Pieczek
|10David González Plata Nono
|11Vladimir Nikolov
|13Milosz Strzebonski
|15Nikodem Niski
|23Slobodan Rubezic
|26Viktor Popov
|27Wojciech Kaminski
|61Jakub Budnicki
|87Rafal Mamla
GKS Katowice – Korona Kielce, transmisja meczu
Interesujące spotkanie pomiędzy GKS-em Katowice a Koroną Kielce w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy rzecz jasna będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Arenie Katowice już w najbliższą sobotę, 25 października o godzinie 20:15.
