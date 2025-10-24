GKS Katowice – Korona Kielce: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami ciekawe starcie w ramach 13. kolejki polskiej ligi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Arenie Katowice już w nadchodzącą sobotę, czyli 25 października, o godzinie 20:15.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GKS Katowice – Korona Kielce, typy i przewidywania

W ten weekend będziemy świadkami ciekawego spotkania w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym GKS Katowice podejmie Koronę Kielce. Zespół Rafała Góraka zgromadził do tej pory tylko 11 oczek i zajmuje odległe 14. miejsce w tabeli, dlatego będzie szczególnie zmotywowany, by sięgnąć po komplet punktów przed własną publicznością. Znacznie lepiej spisuje się drużyna Jacka Zielińskiego, która z dorobkiem aż 19 oczek plasuje się na wysokiej 5. pozycji w stawce. Początek rywalizacji na Arenie Katowice już w najbliższą sobotę, 25 października. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 20:15.

Moim zdaniem faworytem tego meczu jest Korona Kielce, która w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie lepiej od GKS-u Katowice. Zespół Jacka Zielińskiego na przestrzeni tej kampanii imponuje wysoką formą i przynajmniej na papierze ma większe szanse na triumf. Zatem stawiam na zwycięstwo drużyny przyjezdnych. Mój typ: wygrana Korony Kielce.

GKS Katowice – Korona Kielce, sytuacja kadrowa

Przed sobotnim meczem GKS Katowice – Korona Kielce oba zespoły będą musiały radzić sobie z pewnymi osłabieniami kadrowymi. W ekipie gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Mateusza Marca oraz Aleksandra Paluszka. Z kolei w drużynie gości nie zobaczymy Wiktora Długosza i Konrada Ciszka, którzy od jakiegoś czasu również zmagają się z problemami zdrowotnymi. Szczególnie nieobecność tego pierwszego piłkarza martwi szkoleniowca zespołu Scyzorów – Jacka Zielińskiego – który bardzo docenia 25-letniego skrzydłowego.

Kontuzje i zawieszenia GKS Katowice Zawodnik Powrót Mateusz Marzec Uraz ścięgna udowego Nieznany Aleksander Paluszek Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Kontuzje i zawieszenia Korona Kielce Zawodnik Powrót Marcin Cebula Uraz więzadła krzyżowego Nieznany

GKS Katowice – Korona Kielce, ostatnie wyniki

W ostatnich dwóch kolejkach GKS Katowice zaprezentował zmienną formę. Ekipa Trójkolorowych najpierw minimalnie przegrała 0:1 z Lechem Poznań, ale błyskawicznie zrehabilitowała się efektownym zwycięstwem 5:2 nad Motorem Lublin. Korona Kielce także nie może być w pełni zadowolona ze swoich poprzednich występów na ligowym podwórku. Drużyna Scyzorów uległa Jagiellonii Białystok 1:3, a następnie zremisowała 1:1 z Górnikiem Zabrze. W najbliższą sobotę oba zespoły będą chciały poprawić swój dorobek punktowy.

GKS Katowice – Korona Kielce, historia

Bezpośrednia rywalizacja GKS-u Katowice z Koroną Kielce w ostatnich latach była bardzo wyrównana, choć minimalnie lepiej wypada w niej zespół ze Śląska. W pięciu poprzednich spotkaniach GKS triumfował trzykrotnie, natomiast Korona odniosła dwa zwycięstwa. Co ciekawe, żadne z tych starć nie zakończyło się remisem, co pokazuje, że mecze między tymi drużynami prawie zawsze przynoszą rozstrzygnięcie. Zgromadzeni na stadionie kibice mogą więc spodziewać się kolejnego niezwykle zaciętego oraz pełnego emocji pojedynku.

GKS Katowice – Korona Kielce, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną GKS-u Katowice wynosi około 2.45, typ na zwycięstwo Korony Kielce to mniej więcej 2.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.35. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

GKS Katowice Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2025 22:05 .

GKS Katowice – Korona Kielce, przewidywane składy

GKS Katowice – Korona Kielce, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem GKS-u

remisem

zwycięstwem Korony zwycięstwem GKS-u 0%

remisem 0%

zwycięstwem Korony 100% 1+ Votes

GKS Katowice – Korona Kielce, transmisja meczu

Interesujące spotkanie pomiędzy GKS-em Katowice a Koroną Kielce w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy rzecz jasna będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Arenie Katowice już w najbliższą sobotę, 25 października o godzinie 20:15.

