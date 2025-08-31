Genoa i Juventus to drużyny, które zmierzą się ze sobą w jednym z ciekawszych meczów drugiej kolejki Serie A. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z potyczki w internecie i w TV.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Genoa – Juventus FC, gdzie oglądać?

Genoa i Juventus to ekipy, które w nieco innych nastrojach przystąpią do niedzielnej potyczki w lidze włoskiej. Gospodarze mają za sobą remis z Lecce (0:0). Z kolei drużyna z Turynu pokonała Parmę (2:0), ale nie obyło się bez problemów.

W poprzednim sezonie obie ekipy miały okazję rywalizować ze sobą dwukrotnie. Wówczas za z każdym razem górą byli Bianconeri. U siebie Juventus wygrał jednym golem (1:0). Z kolei w Genui turyński zespół popisał się zwycięstwem trzema golami (3:0).

Genoa – Juventus FC, transmisja w TV

Transmisja z niedzielnego starcia będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:30 i skomentują je Mateusz Święcicki oraz Tomasz Zieliński. Mecz poprzedzi studnio, które zaplanowane jest na godzinę 18:00.

Genoa – Juventus FC, transmisja online

Rywalizację na stadionie w Turynie można także zobaczyć w internecie i taką możliwość zapewnia przede wszystkim strona internetowa ElevenSports.pl oraz platforma Polsat Box Go. Z usług można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Ponadto rywalizacja będzie dostępna w Superbet TV.

Genoa – Juventus FC, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem rywalizacji są goście. Typ na zwycięstwo Juventusu oszacowano na 1.85.

Genoa Juventus FC 5.25 3.50 1.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 16:41 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Genoa – Juventus? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports, a także na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Genoa – Juventus? Mecz zacznie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 18:30.

