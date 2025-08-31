Genoa – Juventus FC, gdzie oglądać?
Genoa i Juventus to ekipy, które w nieco innych nastrojach przystąpią do niedzielnej potyczki w lidze włoskiej. Gospodarze mają za sobą remis z Lecce (0:0). Z kolei drużyna z Turynu pokonała Parmę (2:0), ale nie obyło się bez problemów.
W poprzednim sezonie obie ekipy miały okazję rywalizować ze sobą dwukrotnie. Wówczas za z każdym razem górą byli Bianconeri. U siebie Juventus wygrał jednym golem (1:0). Z kolei w Genui turyński zespół popisał się zwycięstwem trzema golami (3:0).
Genoa – Juventus FC, transmisja w TV
Transmisja z niedzielnego starcia będzie do zobaczenia w tradycyjnej telewizji na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie zacznie się o godzinie 18:30 i skomentują je Mateusz Święcicki oraz Tomasz Zieliński. Mecz poprzedzi studnio, które zaplanowane jest na godzinę 18:00.
Genoa – Juventus FC, transmisja online
Rywalizację na stadionie w Turynie można także zobaczyć w internecie i taką możliwość zapewnia przede wszystkim strona internetowa ElevenSports.pl oraz platforma Polsat Box Go. Z usług można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Ponadto rywalizacja będzie dostępna w Superbet TV.
Genoa – Juventus FC, sonda
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Genoi 0%
- wygraną Juventusu 100%
- remisem 0%
3+ Votes
Genoa – Juventus FC, kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem rywalizacji są goście. Typ na zwycięstwo Juventusu oszacowano na 1.85.
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports, a także na platformie Polsat Box Go.
Mecz zacznie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 18:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.