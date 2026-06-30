Francja – Szwecja, gdzie oglądać?
Reprezentacja Francji już we wtorkowy wieczór przystąpi do rywalizacji w fazie pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Trójkolorowi w ramach 1/16 finału zmierzą się ze Szwecją. Trójkolorowi przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Norwegią (4:1).
Szwedzi natomiast mają za sobą trudną fazę grupową, w której nie spisywali się na miarę oczekiwań. W swoim ostatnim meczu drużyna Grahama Pottera zremisowała z Japonią (1:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się ciekawie, choć to Francuzi będą zdecydowanym faworytem.
Francja – Szwecja, transmisja w TV
Spotkanie Francja – Szwecja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.
Francja – Szwecja, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.
Francja – Szwecja, sonda
Który zespół awansuje?
- Francja
- Szwecja
0 Votes
Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (30 czerwca) o godzinie 23:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.