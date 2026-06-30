Francja i Szwecja zmierzą się ze sobą w 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Francja – Szwecja, gdzie oglądać?

Reprezentacja Francji już we wtorkowy wieczór przystąpi do rywalizacji w fazie pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Trójkolorowi w ramach 1/16 finału zmierzą się ze Szwecją. Trójkolorowi przystąpią do tej rywalizacji po pewnym zwycięstwie nad Norwegią (4:1).

Szwedzi natomiast mają za sobą trudną fazę grupową, w której nie spisywali się na miarę oczekiwań. W swoim ostatnim meczu drużyna Grahama Pottera zremisowała z Japonią (1:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się ciekawie, choć to Francuzi będą zdecydowanym faworytem.

Francja – Szwecja, transmisja w TV

Spotkanie Francja – Szwecja obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport.

Francja – Szwecja, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w apliakcji TVP Sport.

Francja – Szwecja, sonda

Który zespół awansuje? Francja

Szwecja Francja

Szwecja 0 Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Francja – Szwecja? Ten mecz będzie transmitowany na kanałach telewizyjnych TVP 1 oraz TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Francja – Szwecja? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (30 czerwca) o godzinie 23:00.

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