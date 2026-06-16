Francja – Senegal: typy i kursy. Mbappe i Olise mają poprowadzić do zwycięstwa

Francja - Senegal: typy i kursy na mecz 1. kolejki Mistrzostw Świata 2026. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (16 czerwca) o godzinie 21:00.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise oraz Kylian Mbappe

Francja Senegal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 czerwca 2026 17:00

Francja – Senegal, typy bukmacherskie

Już we wtorek reprezentacja Francji rozegra swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata 2026. Tego dnia zespół prowadzony przez Didera Deschampsa zmierzy się z Senegalem. Trójkolorowi należą do grona głównych faworytów do zdobycia tytułu, a ich największymi gwiazdami mają być Kylian Mbappe oraz Michael Olise, którzy swoją jakością mogą poprowadzić drużynę do zwycięstwa już na inaugurację turnieju. Senegal z pewnością nie zamierza jednak oddać pola bez walki. Afrykańska reprezentacja będzie chciała sprawić niespodziankę i nawiązać do pamiętnego mundialu z 2002 roku, kiedy sensacyjnie pokonała Francję na inaugurację turnieju. Kibice Trójkolorowych doskonale pamiętają tamto spotkanie, dlatego mogą spodziewać się bardzo wymagającego rywala.

Ja uważam, że w tym starciu bramkarze nie zdołają zachować czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Kacper STS 2.15 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

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Francja – Senegal, ostatnie wyniki

Francja prezentuje wysoką formę. Trójkolorowi w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (3:1 z Azerbejdżanem, 2:1 z Brazylią, 3:1 z Kolumbią oraz 3:1 z Irlandią Północną), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Wybrzeżem Kości Słoniowej).

Senegal natomiast zgubił formę przed mundialem. W pięciu ostatnich spotkaniach udało im się bowiem odnieść dwa zwycięstwa (2:0 z Peru i 3:1 z Gambią), zaliczyli jeden remis (0:0 z Arabią Saudyjską), a także ponieśli dwie porażki (0:3 z Maroko po walkowerze oraz 2:3 z USA).

Francja – Senegal, historia

Rywalizacja Francji z Senegalem nie jest zbyt bogata, jednak zapisała się w historii światowego futbolu. Najbardziej pamiętnym pojedynkiem obu reprezentacji było spotkanie otwarcia Mistrzostw Świata 2002, kiedy to Senegal sensacyjnie pokonał obrońców tytułu 1:0. Była to jedna z największych niespodzianek w dziejach mundiali, a afrykańska drużyna dotarła później aż do ćwierćfinału turnieju. Od tamtego czasu każde starcie Francuzów z Senegalczykami budzi duże emocje i przywołuje wspomnienia tamtej historycznej konfrontacji. Choć Trójkolorowi należą do światowej czołówki, Senegal wielokrotnie udowadniał, że potrafi rywalizować z najlepszymi i sprawiać niespodzianki na największych piłkarskich imprezach.

Francja – Senegal, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania jest reprezentacja Francji. Jeśli rozważasz typ na wygraną Trójkolorowych, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.47. W przypadku zwycięstwa Senegalu natomiast sięga nawet 7.25.

Francja Senegal 1.48 4.50 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 czerwca 2026 17:00

Francja – Senegal, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Francji

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Francja – Senegal, przewidywane składy

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez – Tchouameni, Rabiot – Dembele, Olise, Doue – Mbappe

Senegal: Mendy – Diatta, M. Sarr, Niakhate, Diouf – P. Gueye, I. Gueye – I. Sarr, Ndiaye, Mane – Jackson

Francja – Senegal, transmisja meczu

Spotkanie Francja – Senegal obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

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