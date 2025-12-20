Everton - Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (20 grudnia) mecz 17. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Martin Odegaard

Everton – Arsenal, gdzie oglądać?

W 17. kolejce Premier League od już dwunaste w tym sezonie ligowe zwycięstwo postara się Arsenal, który zgromadził dotychczas najwięcej, bo aż 36 punktów. Wyraźnie skromniejszym dorobkiem pochwalić może się Everton. To właśnie ten zespól postara się o zatrzymanie faworyta z Emirates Stadium. Na korzyść gospodarzy przemawia historia meczów bezpośrednich z poprzedniej kampanii i brak wygranej Kanonierów w żadnych z dwóch starć. Czy to się powtórzy w sobotę? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Everton – Arsenal

Everton – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Everton – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.

Everton – Arsenal, transmisja online

Mecz 17. kolejki Premier League z udziałem Evertonu i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Everton – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Arsenalu 0 Votes

Everton – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się, że lider tabeli poradzi sobie w sobotni wieczór. Wobec tego wygraną Arsenalu wyceniono kursem 1.57. Zwycięstwo Evertonu można zagrać po kursie 6.25. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.10.

Everton Arsenal 6.10 4.00 1.60 Odds are subject to change. Last updated 20 grudnia 2025 10:57

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

