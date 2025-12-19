Everton FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (20.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: William Saliba

Everton – Arsenal: typy bukmacherskie

Jedną z najciekawszych potyczek w 17. kolejce Premier League zaplanowano na Hill Dickinson Stadium. Everton drugi tydzień z rzędu stawi czoła londyńskiemu gigantowi. Tym razem będzie to Arsenal, który plasuje się na pozycji lidera rozgrywek. Przed gospodarzami zatem najtrudniejsze możliwe wyzwanie. Czy zatrzymanie kandydata na mistrza Anglii okaże się ponad ich siły? Mój typ: wygrana Arsenalu.

Everton – Arsenal: ostatnie wyniki

Piłkarze Evertonu mogą być zadowoleni z pracy wykonanej w grudniowych meczach. Zespół, którym dowodzi Sean Dyche, rozegrał dotychczas trzy spotkania. Jego podopieczni bez straty gola pokonali najpierw Bournemouth (1:0), a następnie Nottingham Forest (3:0). Wyzwaniem ponad ich możliwości okazał się dopiero przegrany 0:2 pojedynek z Chelsea.

Jedno starcie w nogach w analogicznym okresie mają gracze reprezentujący Arsenal. Do trzech potyczek na krajowym podwórku, doszedł im mecz w fazie ligowej Ligi Mistrzów. W nim Kanonierzy rozbili 3:0 Club Brugge. Z kolei na poziomie Premier League pokonali Brentford (2:0) i Wolverhampton (2;1). Porażką zakończył się natomiast ich mecz z Aston Villą (1:2).

Everton – Arsenal: historia

W minionym sezonie Everton i Arsenal dzieliło na koniec rozgrywek ponad 20 punktów. Różnica ta nie była jednak widoczna w meczach bezpośrednich. Kanonierzy nie potrafili bowiem wygrać ani razu z tym przeciwnikiem. U siebie zremisowali 0:0, a na wyjeździe 1:1.

Everton – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają Evertonowi wielkich szans w sobotniej rywalizacji. Kurs na trzy punkty dla gospodarzy to 6.00, przy współczynniku 1.57 na zwycięstwo Arsenalu. Remis wyceniono kursem między 3.75 a 4.00.

Everton – Arsenal: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Evertonu

Remis

Wygrana Arsenalu 0 Votes

Everton – Arsenal: przewidywane składy

Everton – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Everton – Arsenal odbędzie się w sobotę (20 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

