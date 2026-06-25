Ekwador – Niemcy: typy i kursy. Deniz Undav błyszczy na mundialu

Ekwador zagra z Niemcami na zakończenie fazy grupowej mistrzostw świata 2026. Mecz na Meadowlands Stadium odbędzie się w czwartek (25 czerwca) o godz. 22:00. Ekipa Juliana Nagelsmanna już wcześniej zapewniła sobie awans do 1/16 finału.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Ekwador Niemcy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 11:04

Ekwador – Niemcy: typy bukmacherskie

Ekwador zmierzy się z Niemcami na Meadowlands Stadium w meczu 3. kolejki grupy E mistrzostw świata 2026. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zapewnili sobie już awans do fazy pucharowej po zwycięstwach nad Curacao i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Nico Schlotterbeck zerwał więzadło w lewym stawie skokowym i nie zagra już do końca turnieju. Selekcjoner będzie więc musiał znaleźć solidne zastępstwo w środku defensywy.

La Tri mają z kolei na koncie zaledwie jeden punkt, wywalczony po remisie z debiutującym na mundialu Curacao. Na Sebastiana Beccacece spada coraz większa presja ze strony ekwadorskich mediów, a starcie z Niemcami może być dla niego ostatnią szansą na utrzymanie posady. Mój typ: remis.

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Ekwador – Niemcy: ostatnie wyniki

Ekwadorczycy na tegorocznym mundialu nie zachwycają. W pierwszym meczu przegrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:1), a następnie bezbramkowo zremisowali z Curacao. Przed mistrzostwami świata reprezentacja z Ameryki Południowej prezentowała się jednak solidnie, gdyż pokonała Gwatemalę (3:0) i Arabię Saudyjską (2:1), a także zremisowała z Holandią (1:1).

Deniz Undav odegrał kluczową rolę w ostatnim spotkaniu Niemców z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Napastnik VfB Stuttgart pojawił się na murawie po przerwie i odmienił losy meczu, zdobywając dwie bramki. Łącznie ma już na koncie trzy trafienia podczas tego turnieju. W swoim pierwszym meczu na mundialu czterokrotni mistrzowie świata rozbili Curacao (7:1). Także w meczach towarzyskich przed turniejem prezentowali wysoką formę, pokonując USA (2:1), Finlandię (4:0) oraz Ghanę (2:1).

Ekwador – Niemcy: historia

Niemcy podczas mundialu w 2006 roku pokonali Ekwador (3:0) w fazie grupowej. Dwie bramki zdobył Miroslav Klose, a jedno trafienie zanotował Lukas Podolski. W maju 2013 roku miało miejsce towarzyskie starcie, które również zakończyło się triumfem naszych zachodnich sąsiadów.

Ekwador – Niemcy: kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, iż faworytem czwartkowej konfrontacji są niemieccy zawodnicy. Jeśli rozważasz zakład na triumf Niemców, to kurs w ofercie Superbet został ustalony na poziomie 1.56, a wygrana Ekwadoru wynosi 5.45.

Ekwador Niemcy 5.30 4.60 1.57 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 czerwca 2026 11:04

Ekwador – Niemcy: przewidywane składy

Ekwador: Galindez – Ordonez, Pacho, Hincapie – Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan – Plata, Valencia

Niemcy: Baumann – Anton, Tah, Rudiger, Raum – Goretzka, Stiller – Leweling, Amiri, Beier – Undav

Ekwador – Niemcy: sonda

Kto wygra mecz? Ekwador

Remis

Niemcy Ekwador

Remis

Niemcy 0 Votes

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Ekwador – Niemcy: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Ekwadorem a Niemcami w ramach trzeciej kolejki grupy E mundialu zostanie rozegrane w czwartek (25 czerwca) o godzinie 22:00. Transmisja będzie dostępna na antenie TVP 1, w serwisie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP.

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