Ekwador – Niemcy: typy i kursy. Deniz Undav błyszczy na mundialu

Ekwador – Niemcy: typy bukmacherskie
Ekwador zmierzy się z Niemcami na Meadowlands Stadium w meczu 3. kolejki grupy E mistrzostw świata 2026. Podopieczni Juliana Nagelsmanna zapewnili sobie już awans do fazy pucharowej po zwycięstwach nad Curacao i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Nico Schlotterbeck zerwał więzadło w lewym stawie skokowym i nie zagra już do końca turnieju. Selekcjoner będzie więc musiał znaleźć solidne zastępstwo w środku defensywy.
La Tri mają z kolei na koncie zaledwie jeden punkt, wywalczony po remisie z debiutującym na mundialu Curacao. Na Sebastiana Beccacece spada coraz większa presja ze strony ekwadorskich mediów, a starcie z Niemcami może być dla niego ostatnią szansą na utrzymanie posady. Mój typ: remis.
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Ekwador – Niemcy: ostatnie wyniki
Ekwadorczycy na tegorocznym mundialu nie zachwycają. W pierwszym meczu przegrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:1), a następnie bezbramkowo zremisowali z Curacao. Przed mistrzostwami świata reprezentacja z Ameryki Południowej prezentowała się jednak solidnie, gdyż pokonała Gwatemalę (3:0) i Arabię Saudyjską (2:1), a także zremisowała z Holandią (1:1).
Deniz Undav odegrał kluczową rolę w ostatnim spotkaniu Niemców z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Napastnik VfB Stuttgart pojawił się na murawie po przerwie i odmienił losy meczu, zdobywając dwie bramki. Łącznie ma już na koncie trzy trafienia podczas tego turnieju. W swoim pierwszym meczu na mundialu czterokrotni mistrzowie świata rozbili Curacao (7:1). Także w meczach towarzyskich przed turniejem prezentowali wysoką formę, pokonując USA (2:1), Finlandię (4:0) oraz Ghanę (2:1).
Ekwador – Niemcy: historia
Niemcy podczas mundialu w 2006 roku pokonali Ekwador (3:0) w fazie grupowej. Dwie bramki zdobył Miroslav Klose, a jedno trafienie zanotował Lukas Podolski. W maju 2013 roku miało miejsce towarzyskie starcie, które również zakończyło się triumfem naszych zachodnich sąsiadów.
Ekwador – Niemcy: kursy bukmacherskie
Nie ma wątpliwości, iż faworytem czwartkowej konfrontacji są niemieccy zawodnicy. Jeśli rozważasz zakład na triumf Niemców, to kurs w ofercie Superbet został ustalony na poziomie 1.56, a wygrana Ekwadoru wynosi 5.45.
Ekwador – Niemcy: przewidywane składy
Ekwador: Galindez – Ordonez, Pacho, Hincapie – Yeboah, Franco, Caicedo, Vite, Estupinan – Plata, Valencia
Niemcy: Baumann – Anton, Tah, Rudiger, Raum – Goretzka, Stiller – Leweling, Amiri, Beier – Undav
Ekwador – Niemcy: sonda
Kto wygra mecz?
- Ekwador
- Remis
- Niemcy
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Ekwador – Niemcy: transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Ekwadorem a Niemcami w ramach trzeciej kolejki grupy E mundialu zostanie rozegrane w czwartek (25 czerwca) o godzinie 22:00. Transmisja będzie dostępna na antenie TVP 1, w serwisie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP.
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