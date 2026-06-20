Ekwador – Curacao: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.06.2026)

Ekwador – Curacao: gdzie oglądać?
Ekwador zagra z Curacao w ramach 2. kolejki grupy C mistrzostw świata 2026. Karaibski debiutant na mundialu musiał uznać wyższość Niemców (1:7). Mimo wysokiej porażki piłkarze Dicka Advocaata mieli moment radości, kiedy bramkę zdobył Livano Comenencia.
Z kolei Ekwador był bliski zdobycia punktu w starciu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, jednak stracił bramkę w ostatniej minucie meczu. La Tri przystępują do drugiego spotkania jako zdecydowany faworyt, choć Curacao pokazało już, że potrafi momentami sprawiać problemy wyżej notowanym rywalom.
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Ekwador – Curacao: transmisja w TV
Mecz Ekwador – Curacao będzie transmitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Starcie w telewizji skomentują Jan Micygiewicz i Dariusz Dudek. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 2:00 czasu polskiego.
Ekwador – Curacao: stream online
Spotkanie pomiędzy Ekwadorem z Curacao będzie też można śledzić w internecie. Mecz będzie dostępny w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.
Ekwador – Curacao: sonda
Kto wygra mecz?
- Ekwador
- Będzie remis
- Curacao
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Ekwador – Curacao: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie wyemitowany na antenach TVP 2, TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP.
Spotkanie odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 2:00 czasu polskiego
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