Ekwador – Curacao: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.06.2026)

Ekwador - Curacao to spotkanie drugiej kolejki grupy E mistrzostw świata 2026. Starcie odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godz. 2:00 czasu polskiego. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

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SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Moises Caicedo

Ekwador – Curacao: gdzie oglądać?

Ekwador zagra z Curacao w ramach 2. kolejki grupy C mistrzostw świata 2026. Karaibski debiutant na mundialu musiał uznać wyższość Niemców (1:7). Mimo wysokiej porażki piłkarze Dicka Advocaata mieli moment radości, kiedy bramkę zdobył Livano Comenencia.

Z kolei Ekwador był bliski zdobycia punktu w starciu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, jednak stracił bramkę w ostatniej minucie meczu. La Tri przystępują do drugiego spotkania jako zdecydowany faworyt, choć Curacao pokazało już, że potrafi momentami sprawiać problemy wyżej notowanym rywalom.

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Ekwador – Curacao: transmisja w TV

Mecz Ekwador – Curacao będzie transmitowany na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Starcie w telewizji skomentują Jan Micygiewicz i Dariusz Dudek. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 2:00 czasu polskiego.

Ekwador – Curacao: stream online

Spotkanie pomiędzy Ekwadorem z Curacao będzie też można śledzić w internecie. Mecz będzie dostępny w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP.

Ekwador – Curacao: sonda

Kto wygra mecz? Ekwador

Będzie remis

Curacao Ekwador

Będzie remis

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Ekwador – Curacao: kursy bukmacherskie

Ekwador Curacao 1.14 9.00 19.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 czerwca 2026 20:08

Gdzie obejrzeć spotkanie Ekwador – Curacao? Mecz zostanie wyemitowany na antenach TVP 2, TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP. Kiedy odbędzie się mecz Ekwador – Curacao? Spotkanie odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 2:00 czasu polskiego

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