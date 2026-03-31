Czechy – Dania: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.03.2026)

Czechy podejmą Danię w finale baraży o mistrzostwa świata 2026. Mecz w Pradze zostanie rozegrany we wtorek (31 marca) o godz. 20:45. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

Na zdjęciu: Robin Hranac i Adam Idah

Czechy – Dania: gdzie oglądać?

Czechy w Pradze podejmą Danię w finale baraży o awans na mistrzostwa świata 2026. W półfinale baraży nasi południowi sąsiedzi musieli stoczyć zacięty bój z Irlandią. O zwycięstwie zadecydowały dopiero rzuty karne. Bohaterem został Jan Kliment, który wykorzystał decydującą jedenastkę i dał swojej drużynie przepustkę do finału. Teraz jednak poprzeczka zawieszona będzie znacznie wyżej.

Duńczycy przystępują do tego spotkania w znakomitych nastrojach. W poprzedniej rundzie bez większych problemów rozbili Macedonię Północną (4:0). Błyszczał przede wszystkim Gustav Isaksen, autor dwóch trafień. Zespół prowadzony przez Briana Riemera imponuje organizacją gry i skutecznością.

Czechy – Dania: transmisja w TV

Mecz reprezentacji Czech z Danią będzie transmitowane na żywo w telewizji na antenie Polsat Sport 3. Pierwszy gwizdek na obiekcie w Pradze zaplanowano na godzinę 20:45.

Czechy – Dania: stream online

Spotkanie Czechy – Dania będzie również dostępne w internecie. Transmisja będzie do objerzenia w usłudze Polsat Box Go. Dostęp do meczu będzie dostępny po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Czechy – Dania: sonda

Czechy – Dania: kursy bukmacherskie

Według aktualnych kursów bukmacherów to Dania przystępuje do meczu w Pradze w roli faworyta. Kurs na zwycięstwo gości utrzymuje się w okolicach 2.00. Wygrana Czechy wyceniana jest na poziomie około 4.20. Z kolei remis po 90 minutach gry można obstawić przy kursie rzędu 3.30.

Czechy Dania Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2026 12:04

Kiedy odbędzie się spotkanie Czechy – Dania? Mecz rozpocznie się we wtorek (31 marca) o godzinie 20:45. Gdzie obejrzeć mecz Czechy – Dania? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport 3 oraz w usłudze Polsat Box Go.

