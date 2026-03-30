Czechy – Dania: typy, kursy, zapowiedź (31.03.2026)

Czechy podejmą Danie w meczu o awans na mistrzostwa świata 2026. Spotkanie odbędzie się we wtorek (31 marca) o godz. 20:45. Faworytem meczu są goście.

Czechy – Dania: typy bukmacherskie

Reprezentacja Czech w Pradze podejmie Danię w finale baraży o awans na mistrzostwa świata 2026. Nasi południowi sąsiedzi długo musieli walczyć w poprzedniej rundzie baraży z Irlandią, a awans zapewnili sobie dopiero po serii rzutów karnych. Decydującego gola strzelił Jan Kliment, który w sezonie 2021/22 był związany z Wisłą Kraków.

Z kolei Duńczycy nie pozostawili złudzeń Macedonii Północna, wygrywając (4:0) w Kopenhadze. Bohaterem był Gustav Isaksen, który strzelił dwa gole. Teraz reprezentacja prowadzona przez Briana Riemera stanie przed trudnym wyjazdowym wyzwaniem. Myślę, że gospodarze sprawią niespodziankę przed własną publicznością i zagrają na mundialu. Mój typ: zwycięstwo Czech.

Czechy – Dania: ostatnie wyniki

Czechy w miniony czwartek zapewniły sobie awans, pokonując Irlandię w serii rzutów karnych. Ważnego gola w 86. minucie strzelił Ladislav Krejci, któy doproawdził do wyrównania. W trakcie eliminacji na mundial zespół Miroslava Koubeka pewnie pokonała Gibraltar (6:0), przegrał z Wyspami Owczymi (1:2), zremisował z Chorwacją (0:0) i pokonał Czarnogórę (2:0).

Dania kilka dni temu pewnie pokonała Macedonię Północną (4:0). W poprzednich meczach eliminacyjnych Duńczycy ulegli Szkocji (2:4), zremisowali z Białorusią (2:2), wygrali z Grecją (3:1) i rozbili Białoruś (6:0) w meczu rozgranym w węgierskim mieście Zalaegerszeg.

Czechy – Dania: historia

W pięciu bezpośrednich pojedynkach dwukrotnie padł bezbramkowy remis, a dwa razy grą byli Duńczycy. Ostatni raz Czesi wygrali z Duńczykami podczas Euro 2004. W 2021 roku obie drużyny spotkały się na mistrzostwach Europy w ramach 1/4 finału i to Dania odniosła zwycięstwo (2:1).

Czechy – Dania: kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego starcia w Pradze Dania, na którą zwycięstwo kursy oscylują wokół 2.00. Z kolei triumf Czechów został wyceniony na około 4.20, natomiast remis w regulaminowym czasie gry można obstawić z kursem 3.30.

Czechy – Dania: przewidywane składy

Czechy: Kovar – Chaloupek,, Hranac, Krejci – Coufal, Provod, Soucek, Jurasek, Zelezny – Schick, Sulc

Dania: Hermansen – Bah, Norgaard, Nelsson, Maehle – Hjumland, Hojbjerg – Isaksen, Froholdt, Damsgaard – Hojlund

Czechy – Dania: transmisja meczu

Mecz Czechy – Dania odbędzie się we wtorek (31 marca) o godzinie 20:45. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport 3 oraz w usłudze Polsat Box Go.

