Australia – Turcja: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (14.06.2026)

Australia – Turcja, gdzie oglądać?
Rywalizacja w pierwszej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 zakończy się o porannych godzinach 14 czerwca w Vancouver. To właśnie tam odbędzie się mecz Australia – Turcja. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę, jednak nie jest to nic pewnego. Australijczycy to doświadczony zespół, który ma argumenty, aby zapunktować już w pierwszej kolejce. Czy mu się to uda? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Australia – Turcja: transmisja w TV
Spotkanie Australia – Turcja obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak.
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Australia – Turcja: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Australią a Turcją będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Australia – Turcja: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Australii
- Remis
- Wygrana Turcji
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Australia – Turcja: kursy bukmacherskie
Spotkanie Australia – Turcja będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 06:00.
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