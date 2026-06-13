Australia – Turcja: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (14.06.2026)

Australia - Turcja: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na niedzielę 14 czerwca.

Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Australia – Turcja, gdzie oglądać?

Rywalizacja w pierwszej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 zakończy się o porannych godzinach 14 czerwca w Vancouver. To właśnie tam odbędzie się mecz Australia – Turcja. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę, jednak nie jest to nic pewnego. Australijczycy to doświadczony zespół, który ma argumenty, aby zapunktować już w pierwszej kolejce. Czy mu się to uda? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Australia – Turcja: transmisja w TV

Spotkanie Australia – Turcja obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak.

Australia – Turcja: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Australią a Turcją będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

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Gdzie oglądać mecz Australia – Turcja? Spotkanie Australia – Turcja będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl. Kiedy odbędzie się mecz Australia – Turcja? Mecz odbędzie się już w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 06:00.

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