Australia – Turcja: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (14.06.2026)

20:00, 13. czerwca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Australia - Turcja: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na niedzielę 14 czerwca.

Hakan Calhanoglu
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Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Australia – Turcja, gdzie oglądać?

Rywalizacja w pierwszej kolejce grupy D mistrzostw świata 2026 zakończy się o porannych godzinach 14 czerwca w Vancouver. To właśnie tam odbędzie się mecz Australia Turcja. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę, jednak nie jest to nic pewnego. Australijczycy to doświadczony zespół, który ma argumenty, aby zapunktować już w pierwszej kolejce. Czy mu się to uda? Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Australia – Turcja: transmisja w TV

Spotkanie Australia – Turcja obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Sławomir Kwiatkowski i Adam Marciniak.

Australia – Turcja: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Australią a Turcją będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Australia – Turcja: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Australii
  • Remis
  • Wygrana Turcji
  • Wygrana Australii
  • Remis
  • Wygrana Turcji

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Australia – Turcja: kursy bukmacherskie

Australia

Mistrzostwa świata, gr. D |

14 czerwca 2026

06:00

5.10
3.80
1.75
Turcja
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 czerwca 2026 18:59
Gdzie oglądać mecz Australia – Turcja?

Spotkanie Australia – Turcja będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Australia – Turcja?

Mecz odbędzie się już w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 06:00.

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