Real Madryt – Real Sociedad: gdzie oglądać na żywo?
Real Madryt wraca na Estadio Santiago Bernabeu, a wraz z nim Jose Mourinho, który po ponad 13 latach ponownie poprowadzi Królewskich przed własną publicznością. Portugalczyk rozpoczął drugą kadencję w klubie od zwycięstwa nad Espanyolem (2:1), gdy jego drużyna zapewniła sobie trzy punkty dzięki bramce Carlosa Espí w końcówce spotkania.
Real teraz czeka zaległy mecz pierwszej kolejki La Liga z Realem Sociedad, który na inaugurację sezonu przegrał z Realem Betis (0:1). Historia przemawia za gospodarzami. W ostatnim starciu obu ekip Real wygrał aż 4:1.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Królewscy są niepokonani w ośmiu kolejnych spotkaniach z zespołem z San Sebastian. Środowe starcie będzie zatem nie tylko okazją do odniesienia drugiego zwycięstwa w sezonie, ale przede wszystkim pierwszym meczem Mourinho na ławce stołecznej drużyny na odnowionym Bernabeu od jego powrotu do klubu tego lata.
Real Madryt – Real Sociedad: transmisja na żywo za darmo
Spotkanie Real Madryt – Real Sociedad nie będzie dostępne w bezpłatnej telewizji. Transmisję przeprowadzi CANAL+ Sport 6, a dostęp do kanału wymaga odpowiedniego pakietu CANAL+ obejmującego transmisje La Liga.
Alternatywą jest jednak STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.
Real Madryt – Real Sociedad: transmisja w tv
Kibice, którzy chcą obejrzeć zaległe spotkanie pierwszej kolejki La Liga w telewizji, powinni włączyć CANAL+ Sport 6. Pierwszy gwizdek na Estadio Santiago Bernabeu zaplanowano na środę, 26 sierpnia, o godzinie 21:00. Mecz skomentują Adam Marchliński i Jakub Kręcidło.
Jak uzyskać dostęp do CANAL+ Sport 6?
CANAL+ Sport 6 znajduje się w ofercie wybranych pakietów CANAL+. Osoby korzystające z telewizji satelitarnej, kablowej lub usług operatorów powinny sprawdzić, czy posiadany przez nie pakiet obejmuje ten kanał.
Drugą opcją jest skorzystanie z CANAL+ online, gdzie również dostępna będzie transmisja spotkania. Aby oglądać mecz Realu Madryt, należy posiadać aktywny pakiet zapewniający dostęp do oferty CANAL+ Ultra w comiesięcznym abonamencie za 79 zł. Tylko ta opcja zapewnia dostęp do wszystkich starć z udziałem Realu Madryt czy FC Barcelony przez cały sezon.
Real Madryt – Real Sociedad: transmisja online
Spotkanie będzie można śledzić również przez internet za pośrednictwem CANAL+ online. Platforma posiada prawa do transmisji La Liga w Polsce, a mecz Realu Madryt z Realem Sociedad znalazł się w jej środowej ramówce.
Spotkanie Real Madryt – Real Sociedad można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 6, a także online za pośrednictwem CANAL+ online.
Zaległe starcie pierwszej kolejki La Liga odbędzie się w środę, 26 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisję przeprowadzi CANAL+ Sport 6. Mecz skomentują Adam Marchliński i Jakub Kręcidło.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.