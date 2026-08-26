Real Madryt zagra z Realem Sociedad w ramach pierwszej kolejki La Liga. Spotkanie odbędzie się w środę, 26 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt – Real Sociedad: gdzie oglądać na żywo?

Real Madryt wraca na Estadio Santiago Bernabeu, a wraz z nim Jose Mourinho, który po ponad 13 latach ponownie poprowadzi Królewskich przed własną publicznością. Portugalczyk rozpoczął drugą kadencję w klubie od zwycięstwa nad Espanyolem (2:1), gdy jego drużyna zapewniła sobie trzy punkty dzięki bramce Carlosa Espí w końcówce spotkania.

Real teraz czeka zaległy mecz pierwszej kolejki La Liga z Realem Sociedad, który na inaugurację sezonu przegrał z Realem Betis (0:1). Historia przemawia za gospodarzami. W ostatnim starciu obu ekip Real wygrał aż 4:1.

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Królewscy są niepokonani w ośmiu kolejnych spotkaniach z zespołem z San Sebastian. Środowe starcie będzie zatem nie tylko okazją do odniesienia drugiego zwycięstwa w sezonie, ale przede wszystkim pierwszym meczem Mourinho na ławce stołecznej drużyny na odnowionym Bernabeu od jego powrotu do klubu tego lata.

Real Madryt – Real Sociedad: transmisja na żywo za darmo

Spotkanie Real Madryt – Real Sociedad nie będzie dostępne w bezpłatnej telewizji. Transmisję przeprowadzi CANAL+ Sport 6, a dostęp do kanału wymaga odpowiedniego pakietu CANAL+ obejmującego transmisje La Liga.

Alternatywą jest jednak STS TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera STS z kodem GOAL, a następnie postawić dowolny pierwszy zakład za min. 2 zł. Po spełnieniu warunków dostęp do transmisji zostanie odblokowany. Spotkanie znajdziesz w sekcji „zakłady live”.

Real Madryt – Real Sociedad: transmisja w tv

Kibice, którzy chcą obejrzeć zaległe spotkanie pierwszej kolejki La Liga w telewizji, powinni włączyć CANAL+ Sport 6. Pierwszy gwizdek na Estadio Santiago Bernabeu zaplanowano na środę, 26 sierpnia, o godzinie 21:00. Mecz skomentują Adam Marchliński i Jakub Kręcidło.

Jak uzyskać dostęp do CANAL+ Sport 6?

CANAL+ Sport 6 znajduje się w ofercie wybranych pakietów CANAL+. Osoby korzystające z telewizji satelitarnej, kablowej lub usług operatorów powinny sprawdzić, czy posiadany przez nie pakiet obejmuje ten kanał.

Drugą opcją jest skorzystanie z CANAL+ online, gdzie również dostępna będzie transmisja spotkania. Aby oglądać mecz Realu Madryt, należy posiadać aktywny pakiet zapewniający dostęp do oferty CANAL+ Ultra w comiesięcznym abonamencie za 79 zł. Tylko ta opcja zapewnia dostęp do wszystkich starć z udziałem Realu Madryt czy FC Barcelony przez cały sezon.

Real Madryt – Real Sociedad: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić również przez internet za pośrednictwem CANAL+ online. Platforma posiada prawa do transmisji La Liga w Polsce, a mecz Realu Madryt z Realem Sociedad znalazł się w jej środowej ramówce.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt – Real Sociedad? Spotkanie Real Madryt – Real Sociedad można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 6, a także online za pośrednictwem CANAL+ online. Kiedy odbędzie spotkanie Real Madryt – Real Sociedad? Zaległe starcie pierwszej kolejki La Liga odbędzie się w środę, 26 sierpnia 2026 roku o godzinie 21:00. Transmisję przeprowadzi CANAL+ Sport 6. Mecz skomentują Adam Marchliński i Jakub Kręcidło.

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