Iberia – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (27.08.2026)

Iberia 1999 nie stanowiła wyzwania dla Jagiellonii Białystok w pierwszym spotkaniu. Rewanż powinien być jedynie przypieczętowaniem awansu do fazy ligowej Ligi Europy. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Iberia - Jagiellonia.

fot. SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Iberia – Jagiellonia: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok w rewanżu musi po prostu dowieźć pozytywny wynik z pierwszego meczu do końca. Podopieczni Adriana Siemieńca mają cztery bramki zaliczki, które wypracowali przed tygodniem przed własną publicznością, wygrywając (4:0). Iberia 1999 nie powinna stanowić dla nich dużego zagrożenia, choć oczywiście nie wolno lekceważyć rywala. Żaden polski kibic nie chciałby powtórki z dwumeczu Lecha Poznań z Aarhus.

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Wyjściowa jedenastka Dumy Podlasia nie powinna być zaskoczeniem. W przedmeczowych przewidywaniach sugerowany skład zespołu Adriana Siemieńca jest identyczny, jak ten z pierwszego meczu. Oznacza to, że na boisku powinnyśmy zobaczyć najlepszych zawodników Jagiellonii Białystok.

Iberia – Jagiellonia: transmisja TV

Mecz Iberia – Jagiellonia odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Super Polsat.

Iberia – Jagiellonia: transmisja online

Transmisja na żywo zostanie udostępniona także w internecie. Możliwość oglądania spotkania Iberia – Jagiellonia umożliwia serwis Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Iberia – Jagiellonia Białystok? Transmisja meczu Iberia – Jagiellonia Białystok będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz Super Polsat. Ponadto spotkanie można oglądać w internecie w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Iberia – Jagiellonia Białystok? Mecz Iberia – Jagiellonia Białystok odbędzie się w czwartek, 27 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00.

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