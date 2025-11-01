Burnley - Arsenal transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (1 listopada) mecz 10. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: David Raya

Burnley – Arsenal, gdzie oglądać?

W ramach 10. kolejki rozgrywek Premier League zagrają kluby o skrajnie różnych planach i ambicjach. Burnley zadowoli pozostanie w angielskiej elicie na kolejny sezon. Z kolei kibice dopingujący Arsenal mają już dość wyczekiwania na mistrzostwo Anglii, które być może uda się zdobyć w bieżących rozgrywkach. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Burnley – Arsenal

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Burnley – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Burnley – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Rudzki i Michał Żyro.

Burnley – Arsenal, transmisja online

Mecz 10. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Burnley – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Burnley

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Burnley 17%

Remis 0%

Wygrana Arsenalu 83% 6+ Votes

Burnley – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zwycięstwo Burnley należałoby rozpatrywać w kategoriach sensacji. Współczynnik na sukces gospodarzy to aż 12.00, przy kursie 1.27 na wygraną Arsenalu. Remi można zagrać po kursie 5.60.

Burnley Arsenal 12.5 6.00 1.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2025 10:26 .

Gdzie oglądać mecz Burnley – Arsenal? Starcie Burnley – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Burnley – Arsenal? Mecz odbędzie się już w sobotę (1 listopada) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.