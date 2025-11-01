Burnley – Arsenal, gdzie oglądać?
W ramach 10. kolejki rozgrywek Premier League zagrają kluby o skrajnie różnych planach i ambicjach. Burnley zadowoli pozostanie w angielskiej elicie na kolejny sezon. Z kolei kibice dopingujący Arsenal mają już dość wyczekiwania na mistrzostwo Anglii, które być może uda się zdobyć w bieżących rozgrywkach. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Burnley – Arsenal
Burnley – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Burnley – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Rudzki i Michał Żyro.
Burnley – Arsenal, transmisja online
Mecz 10. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Burnley – Arsenal, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Burnley 17%
- Remis 0%
- Wygrana Arsenalu 83%
6+ Votes
Burnley – Arsenal, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów zwycięstwo Burnley należałoby rozpatrywać w kategoriach sensacji. Współczynnik na sukces gospodarzy to aż 12.00, przy kursie 1.27 na wygraną Arsenalu. Remi można zagrać po kursie 5.60.
Starcie Burnley – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (1 listopada) o godzinie 16:00.
