Burnley FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

15:16, 31. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Burnley - Arsenal: typy i kursy na sobotni mecz 10. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Bukayo Saka
PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Burnley – Arsenal: typy bukmacherskie

W 10. kolejce Premier League zobaczymy mecz, w którym los gospodarzy zdaje się być przesądzony. Broniące się przed spadkiem z ligi Burnley, podejmie przed własną publicznością zmierzający po mistrzostwo Anglii Arsenal. Różnica klas jest na tyle wyraźna, że zasadniejsze wydaje się rozmyślanie nad rozmiarem zwycięstwa przyjezdnych z Londynu. Czy lider tabeli potwierdzi swoją jakość na obiekcie beniaminka? Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
2,10
Poniżej 2‚5 bramki – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 31.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Burnley – Arsenal: ostatnie wyniki

Piłkarze Burnley typowani są przez kibiców i ekspertów do pożegnania się z Premier League na koniec sezonu. Beniaminek w ostatnim czasie robi jednak wiele, aby oddalić się od strefy spadkowej. Sztuka ta udała się dzięki dwóm wygranym z rzędu. Burnley zaczęło od pokonania 2:0 innego beniaminka, Leeds United. Z kolei w minionej kolejce udało się wygrać na wyjeździe 3:2 z Wolverhampton Wanderers.

Zawodnikom Arsenalu należą się słowa uznania za ich występy w październiku. Podopieczni Mikela Artety wygrali każdy z sześciu rozegranych meczów. Dodatkowo należy zaznaczyć, że londyńczycy nie dali sobie strzelić gola w żadnej z tych potyczek. Tym samym Arsenal ograł bez straty bramki takie ekipy jak Atletico Madryt, Crystal Palace, czy Brighton.

Burnley – Arsenal: historia

Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2023/2024. Teraz Burnley znów jest jednak na poziomie Premier League, więc znów musi liczyć się z siłą przeciwnika, który nie miał dla nich litości. Arsenal zwyciężył bowiem na Emirates Stadium 3:1. Z kolei na Turf Moor wygrał aż 5:0.

Burnley – Arsenal: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy w zasadzie skreślili Burnley w sobotniej rywalizacji. Kurs na wygraną tegorocznego beniaminka to nawet 11.00. Arsenal to zdecydowany faworyt, o czym świadczy współczynnik około 1.28. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie między 5.25 a 5.50.

Burnley
Remis
Arsenal
11.0
5.50
1.28
10.5
5.30
1.27
10.3
5.25
1.24
11.0
5.50
1.28
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2025 14:47.

Burnley – Arsenal: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Burnley
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu
  • Wygrana Burnley
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu

0 Votes

Burnley – Arsenal: przewidywane składy

Burnley – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Burnley – Arsenal odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

