Burnley FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (01.11.2025)

Burnley – Arsenal: typy bukmacherskie
W 10. kolejce Premier League zobaczymy mecz, w którym los gospodarzy zdaje się być przesądzony. Broniące się przed spadkiem z ligi Burnley, podejmie przed własną publicznością zmierzający po mistrzostwo Anglii Arsenal. Różnica klas jest na tyle wyraźna, że zasadniejsze wydaje się rozmyślanie nad rozmiarem zwycięstwa przyjezdnych z Londynu. Czy lider tabeli potwierdzi swoją jakość na obiekcie beniaminka? Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.
Burnley – Arsenal: ostatnie wyniki
Piłkarze Burnley typowani są przez kibiców i ekspertów do pożegnania się z Premier League na koniec sezonu. Beniaminek w ostatnim czasie robi jednak wiele, aby oddalić się od strefy spadkowej. Sztuka ta udała się dzięki dwóm wygranym z rzędu. Burnley zaczęło od pokonania 2:0 innego beniaminka, Leeds United. Z kolei w minionej kolejce udało się wygrać na wyjeździe 3:2 z Wolverhampton Wanderers.
Zawodnikom Arsenalu należą się słowa uznania za ich występy w październiku. Podopieczni Mikela Artety wygrali każdy z sześciu rozegranych meczów. Dodatkowo należy zaznaczyć, że londyńczycy nie dali sobie strzelić gola w żadnej z tych potyczek. Tym samym Arsenal ograł bez straty bramki takie ekipy jak Atletico Madryt, Crystal Palace, czy Brighton.
Burnley – Arsenal: historia
Kluby te nie grały ze sobą od sezonu 2023/2024. Teraz Burnley znów jest jednak na poziomie Premier League, więc znów musi liczyć się z siłą przeciwnika, który nie miał dla nich litości. Arsenal zwyciężył bowiem na Emirates Stadium 3:1. Z kolei na Turf Moor wygrał aż 5:0.
Burnley – Arsenal: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy w zasadzie skreślili Burnley w sobotniej rywalizacji. Kurs na wygraną tegorocznego beniaminka to nawet 11.00. Arsenal to zdecydowany faworyt, o czym świadczy współczynnik około 1.28. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie między 5.25 a 5.50.
Burnley – Arsenal: kto wygra?
Burnley – Arsenal: przewidywane składy
Burnley – Arsenal: transmisja meczu
Mecz Burnley – Arsenal odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
