Bośnia i Hercegowina w środę zagra z Katarem na Mistrzostwach Świata 2026. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Tahirović

Bośnia i Hercegowina – Katar, gdzie oglądać?

W środowy wieczór odbędzie się ważne spotkanie w Grupie B Mistrzostw Świata 2026. A w nim Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem. Podopieczni Siergieja Barbareza źle wspominają swój ostatni mecz, ponieważ zostali pokonani przez Szwajcarię (1:4).

Katarczycy natomiast zaprezentowali się jeszcze gorzej. Zespół z Azji został bowiem rozbity przez Kanadę (0:6). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ stawką będzie pozostanie na mundialu.

Bośnia i Hercegowina – Katar, transmisja w TV

Spotkanie Bośnia i Hercegowina – Katar obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport.

Bośnia i Hercegowina – Katar, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Bośnia i Hercegowina – Katar, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bośni

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Gdzie obejrzeć spotkanie Bośnia i Hercegowina – Katar? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Bośnia i Hercegowina – Katar? Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (24 czerwca) o godzinie 21:00.

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