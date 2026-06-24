Bośnia i Hercegowina – Katar, gdzie oglądać?
W środowy wieczór odbędzie się ważne spotkanie w Grupie B Mistrzostw Świata 2026. A w nim Bośnia i Hercegowina zmierzy się z Katarem. Podopieczni Siergieja Barbareza źle wspominają swój ostatni mecz, ponieważ zostali pokonani przez Szwajcarię (1:4).
Katarczycy natomiast zaprezentowali się jeszcze gorzej. Zespół z Azji został bowiem rozbity przez Kanadę (0:6). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ stawką będzie pozostanie na mundialu.
Bośnia i Hercegowina – Katar, transmisja w TV
Spotkanie Bośnia i Hercegowina – Katar obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport.
Bośnia i Hercegowina – Katar, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację będziesz mógł obejrzeć także drogą internetową. Mecz możesz możesz śledzić również na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Bośnia i Hercegowina – Katar, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Bośni
- remisem
- wygraną Kataru
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Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Drogą online obejrzysz spotkanie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (24 czerwca) o godzinie 21:00.
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