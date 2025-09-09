Boliwia – Brazylia: gdzie oglądać? Sprawdź, czy spotkanie będzie dostępne w telewizji lub internecie. To mecz w ramach ostatniej kolejki eliminacji do mundialu 2026. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w tę środę, 10 września o godzinie 01:30.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Brazylii

Boliwia – Brazylia, gdzie oglądać?

W ostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata 2026 dojdzie do emocjonującego pojedynku – Boliwia podejmie na własnym stadionie Brazylię. Gospodarze znajdują się w trudnym położeniu – aby zachować szansę na grę w barażach interkontynentalnych, muszą koniecznie pokonać drużynę Carlo Ancelottiego oraz jednocześnie liczyć na stratę punktów przez Wenezuelę. Natomiast Brazylijczycy przybędą do La Paz już z pewnym awansem na mundial, co pozwala im podejść do tego spotkania bez dodatkowej presji.

Początek rywalizacji na Estadio Municipal de El Alto już w najbliższą środę, 10 września o godzinie 01:30. Poniżej sprawdzisz, czy ten mecz będzie dostępny z polskim komentarzem.

Przeczytaj naszą zapowiedź spotkania Boliwia – Brazylia.

Boliwia – Brazylia, czy jest transmisja?

Spotkanie pomiędzy Boliwią a Brazylią w ramach 18. serii gier kwalifikacji do mundialu niestety nie będzie transmitowane z polskim komentarzem. Żadna stacja telewizyjna, ani platforma streamingowa nie nabyła bowiem praw do emitowania zbliżającego się meczu.

Boliwia – Brazylia, sonda

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Boliwii

remisem

zwycięstwem Brazylii zwycięstwem Boliwii 0%

remisem 40%

zwycięstwem Brazylii 60% 5+ Votes

Boliwia – Brazylia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem środowego spotkania są goście, którzy dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Boliwijczyków wynosi około 3.35, typ na zwycięstwo Brazylijczyków to mniej więcej 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.25. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.

Boliwia Brazylia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2025 20:07 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Boliwia – Brazylia? Mecz w ramach eliminacji do MŚ 2026 niestety nie będzie nigdzie dostępny. Kiedy odbędzie się mecz Boliwia – Brazylia? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w środę (10 września) o godzinie 01:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.