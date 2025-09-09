Boliwia – Brazylia: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2025)

Boliwia – Brazylia, typy i przewidywania
Przed nami emocjonujące starcie w ostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata 2026, w którym Boliwia podejmie na własnym stadionie Brazylię. Gospodarze znajdują się w trudnym położeniu, ale wciąż mają realną szansę na grę w barażach interkontynentalnych – warunkiem jest jednak zwycięstwo nad faworyzowaną ekipą prowadzoną przez Carlo Ancelottiego oraz potknięcie Wenezueli w zbliżającym się pojedynku przeciwko Kolumbii.
Z kolei zespół Canarinhos może podejść do tego meczu bez żadnej presji, ponieważ już wcześniej zapewnił sobie bilet na przyszłoroczny mundial w Ameryce Północnej i Środkowej. To sprawia, że dla Brazylijczyków będzie to okazja do spokojnego zakończenia kwalifikacji oraz przetestowania różnych rozwiązań taktycznych. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de El Alto w nocy z wtorku na środę (9-10 września) o godzinie 01:30.
Mimo wszystko faworytem tego starcia są zawodnicy z Kraju Kawy. Stawiamy więc na triumf podopiecznych Carlo Ancelottiego. Nasz typ: wygrana Brazylijczyków.
Boliwia – Brazylia, sytuacja kadrowa
W reprezentacji Boliwii sytuacja kadrowa wygląda dość stabilnie – jedynym nieobecnym będzie Lucas Chavez, który pauzuje po czerwonej kartce. W gorszym położeniu jest ekipa z Kraju Kawy, w której zabraknie kilku ważnych zawodników. Z powodu kontuzji nie zagrają m.in. Savinho, Endrick, Gabriel Jesus, Joelinton czy Vanderson. Dodatkowo piłkarze Realu Madryt – Vinicius, Rodrygo oraz Eder Militao – otrzymali wolne i pozostali w stolicy Hiszpanii.
Lucas Chavez
Czerwona kartka
Po 2 meczach
Gabriel Jesus
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec września 2025
Endrick
Uraz ścięgna udowego
Połowa września 2025
Savinho
Stłuczenie
Niepewny
Alex Sandro
Kontuzja łydki
Niepewny
Joelinton
Uraz pachwiny
Niepewny
Ederson José
Uraz mięśnia
Połowa września 2025
Pepe
Uraz oka
Połowa września 2025
Vanderson
Kontuzja łydki
Połowa września 2025
Matheus Cunha
Uraz ścięgna udowego
Koniec września 2025
Kaio Jorge
Uraz mięśnia
Niepewny
Casemiro
Żółte kartki
Po 1 meczu
Boliwia – Brazylia, ostatnie wyniki
W ostatnich dwóch kolejkach eliminacji do mundialu Boliwia zanotowała mieszane wyniki – najpierw odniosła cenne zwycięstwo 2:0 nad Chile, a następnie przegrała 0:3 z Kolumbią. Brazylia z kolei potwierdziła swoją wysoką formę, wygrywając 1:0 z Paragwajem oraz pewnie pokonując wspomniane wyżej Chile 3:0. Zatem obie drużyny pokazały odmienne oblicza.
Boliwia – Brazylia, historia
W bezpośrednich starciach Boliwia wyraźnie ustępuje Brazylii. W ostatnich pięciu meczach między tymi drużynami aż czterokrotnie zwyciężali Brazylijczycy, a ponadto raz padł remis. W tym okresie Boliwijczycy nie zdołali ani razu odnieść wygranej, co potwierdza ogromną różnicę potencjału i doświadczenia na korzyść naszpikowanej gwiazdami ekipy Canarinhos.
Boliwia – Brazylia, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem środowego spotkania są goście, którzy dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Boliwijczyków wynosi około 3.35, typ na zwycięstwo Brazylijczyków to mniej więcej 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.25. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.
Boliwia – Brazylia, przewidywane składy
|6Hector Cuellar
|8Moisés Villarroel
|9Enzo Monteiro
|10Carlos Melgar
|11Carmelo Algarañaz
|12Rodrigo Banegas
|18Yomar Rocha
|19Óscar López
|20Henry Vaca
|22Leonardo Zabala
|23Guillermo Viscarra
|12Bento
|13Vitinho
|23Hugo Souza
|24Andreas Pereira
|4Marquinhos
|3Gabriel Magalhães
|6Douglas Santos
|20Estevao
|10Raphinha
|22Gabriel Martinelli
|7Joao Pedro
Boliwia – Brazylia, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Boliwii 0%
- remisem 50%
- zwycięstwem Brazylii 50%
2+ Votes
Boliwia – Brazylia, transmisja meczu
Spotkanie między Boliwijczykami a Brazylijczykami w ramach 18. kolejki eliminacji mistrzostw świata 2026 niestety nie będzie transmitowane z polskim komentarzem. Żadna stacja telewizyjna, ani platforma streamingowa nie nabyła bowiem praw do emitowania tego meczu. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de El Alto już w najbliższą środę, 10 września o godzinie 01:30. Na sędziego zawodów wytypowano Cristiana Garaya z Chile.
