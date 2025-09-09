Boliwia – Brazylia: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2025)

Boliwia – Brazylia: typy i kursy na mecz eliminacji mistrzostw świata 2026. Czy zespół Carlo Ancelottiego podtrzyma dobrą passę? Przekonamy się o tym już tej nocy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de El Alto w środę, 10 września o godzinie 01:30.

Boliwia – Brazylia, typy i przewidywania

Przed nami emocjonujące starcie w ostatniej kolejce eliminacji do mistrzostw świata 2026, w którym Boliwia podejmie na własnym stadionie Brazylię. Gospodarze znajdują się w trudnym położeniu, ale wciąż mają realną szansę na grę w barażach interkontynentalnych – warunkiem jest jednak zwycięstwo nad faworyzowaną ekipą prowadzoną przez Carlo Ancelottiego oraz potknięcie Wenezueli w zbliżającym się pojedynku przeciwko Kolumbii.

Z kolei zespół Canarinhos może podejść do tego meczu bez żadnej presji, ponieważ już wcześniej zapewnił sobie bilet na przyszłoroczny mundial w Ameryce Północnej i Środkowej. To sprawia, że dla Brazylijczyków będzie to okazja do spokojnego zakończenia kwalifikacji oraz przetestowania różnych rozwiązań taktycznych. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de El Alto w nocy z wtorku na środę (9-10 września) o godzinie 01:30.

Mimo wszystko faworytem tego starcia są zawodnicy z Kraju Kawy. Stawiamy więc na triumf podopiecznych Carlo Ancelottiego. Nasz typ: wygrana Brazylijczyków.

Boliwia – Brazylia, sytuacja kadrowa

W reprezentacji Boliwii sytuacja kadrowa wygląda dość stabilnie – jedynym nieobecnym będzie Lucas Chavez, który pauzuje po czerwonej kartce. W gorszym położeniu jest ekipa z Kraju Kawy, w której zabraknie kilku ważnych zawodników. Z powodu kontuzji nie zagrają m.in. Savinho, Endrick, Gabriel Jesus, Joelinton czy Vanderson. Dodatkowo piłkarze Realu Madryt – Vinicius, Rodrygo oraz Eder Militao – otrzymali wolne i pozostali w stolicy Hiszpanii.

Kontuzje i zawieszenia Boliwia Zawodnik Powrót Lucas Chavez Czerwona kartka Po 2 meczach

Kontuzje i zawieszenia Brazylia Zawodnik Powrót Gabriel Jesus Uraz więzadła krzyżowego Koniec września 2025 Endrick Uraz ścięgna udowego Połowa września 2025 Savinho Stłuczenie Niepewny Alex Sandro Kontuzja łydki Niepewny Joelinton Uraz pachwiny Niepewny Ederson José Uraz mięśnia Połowa września 2025 Pepe Uraz oka Połowa września 2025 Vanderson Kontuzja łydki Połowa września 2025 Matheus Cunha Uraz ścięgna udowego Koniec września 2025 Kaio Jorge Uraz mięśnia Niepewny Casemiro Żółte kartki Po 1 meczu

Boliwia – Brazylia, ostatnie wyniki

W ostatnich dwóch kolejkach eliminacji do mundialu Boliwia zanotowała mieszane wyniki – najpierw odniosła cenne zwycięstwo 2:0 nad Chile, a następnie przegrała 0:3 z Kolumbią. Brazylia z kolei potwierdziła swoją wysoką formę, wygrywając 1:0 z Paragwajem oraz pewnie pokonując wspomniane wyżej Chile 3:0. Zatem obie drużyny pokazały odmienne oblicza.

Boliwia – Brazylia, historia

W bezpośrednich starciach Boliwia wyraźnie ustępuje Brazylii. W ostatnich pięciu meczach między tymi drużynami aż czterokrotnie zwyciężali Brazylijczycy, a ponadto raz padł remis. W tym okresie Boliwijczycy nie zdołali ani razu odnieść wygranej, co potwierdza ogromną różnicę potencjału i doświadczenia na korzyść naszpikowanej gwiazdami ekipy Canarinhos.

Boliwia – Brazylia, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem środowego spotkania są goście, którzy dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Boliwijczyków wynosi około 3.35, typ na zwycięstwo Brazylijczyków to mniej więcej 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.25. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.

Boliwia Brazylia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2025 16:19 .

Boliwia – Brazylia, przewidywane składy

Boliwia – Brazylia, kto wygra?

Boliwia – Brazylia, transmisja meczu

Spotkanie między Boliwijczykami a Brazylijczykami w ramach 18. kolejki eliminacji mistrzostw świata 2026 niestety nie będzie transmitowane z polskim komentarzem. Żadna stacja telewizyjna, ani platforma streamingowa nie nabyła bowiem praw do emitowania tego meczu. Początek rywalizacji na Estadio Municipal de El Alto już w najbliższą środę, 10 września o godzinie 01:30. Na sędziego zawodów wytypowano Cristiana Garaya z Chile.

