Belgia – Francja: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (28.09.2026)

18:54, 28. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Reprezentacja Belgii zagra z Francją w spotkaniu drugiej kolejki Ligi Narodów UEFA. Poniedziałkowe starcie rozpocznie się o godzinie 20:45. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

Kevin De Bruyne
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Belgia – Francja: gdzie oglądać?

Reprezentacja Belgii i Francja zmierzą się w poniedziałek 28 września w ramach drugiej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek na stadionie Króla Baudouina w Brukseli zaplanowano na godzinę 20:45.

Obie reprezentacje rozpoczęły zmagania w Lidze Narodów od zwycięstw. Belgia pokonała Włochy (2:0), natomiast Francja wygrała na wyjeździe z Turcją (1:0). Spotkanie będzie zatem bezpośrednim starciem zespołów, które mają na koncie komplet punktów.

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Belgia – Francja, transmisja na żywo

Belgia przystąpi do spotkania po udanym początku rywalizacji w Lidze Narodów. Zespół Marka van Bommela pokonał Włochów (2:0), a gole dla gospodarzy strzelili Miki Godts i Dodi Lukebakio. Belgowie po raz pierwszy od pięciu spotkań zachowali wówczas czyste konto.

Francuzi również rozpoczęli zmagania od zwycięstwa. Podopieczni Zinedine Zidane’a pokonali Turcję (1:0), dzięki czemu również znaleźli się w gronie drużyn z kompletem punktów w grupie.

Stawką rywalizacji będą niezwykle ważne punkty w kontekście walki o czołowe miejsca Ligi Narodów w grupie 1 w dywizji A.

Belgia – Francja: transmisja TV

Transmisję telewizyjną meczu Belgia – Francja będzie można oglądać na antenie Polsat Sport 1. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45. Ramówka stacji przewiduje transmisję od około 20:35.

Belgia – Francja: transmisja online

Mecz Belgia – Francja będzie dostępny online za pośrednictwem Polsat Box Go. Transmisja rozpocznie się przed pierwszym gwizdkiem zaplanowanym na godzinę 20:45.

Rywalizacja podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

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Belgia – Francja: sonda

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Belgii
  • wygraną Francji
  • remisem
  • wygraną Belgii
  • wygraną Francji
  • remisem

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Gdzie oglądać mecz Belgia – Francja?

Spotkanie Belgia – Francja będzie można obejrzeć na antenie Polsat Sport 1. Transmisja internetowa będzie natomiast dostępna za pośrednictwem Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie Belgia – Francja?

Mecz Belgia – Francja w ramach drugiej kolejki Ligi Narodów UEFA odbędzie się w poniedziałek 28 września 2026 roku. Pierwszy gwizdek na stadionie Króla Baudouina w Brukseli zabrzmi o godzinie 20:45.

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