Świątek mecz dzisiaj zagra w 2. rundzie Wimbledonu. Sprawdź, o której gra z Pliskovą i gdzie oglądać transmisję w TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

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Kiedy gra Świątek? O której?

Najbliższy mecz Igi Świątek odbędzie się w czwartek 2 lipca 2026 roku. Polka zmierzy się z Karoliną Pliskovą w 2. rundzie Wimbledonu. Spotkanie będzie pierwszym pojedynkiem na korcie centralnym, gdzie rywalizacja rozpocznie się punktualnie o godzinie 14:30.

Świątek broni w Londynie tytułu wywalczonego przed rokiem. W 2025 roku osiągnęła swój najlepszy wynik w historii startów na Wimbledonie i po raz pierwszy triumfowała w tym turnieju, pokonując w finale Amandę Anisimową 6:0, 6:0.

W pierwszej rundzie tegorocznej edycji Polka miała trudniejsze momenty, ale ostatecznie wygrała z Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Teraz jej rywalką będzie Karolina Pliskova, finalistka Wimbledonu z 2021 roku. Świątek nie przegrała jeszcze z Czeszką żadnego rozegranego meczu.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Iga Świątek – Karolina Pliskova można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Świątek dzisiaj: gdzie oglądać?

Transmisja telewizyjna z meczu Iga Świątek – Karolina Pliskova będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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