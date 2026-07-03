Raków złożył ofertę! 600 tysięcy euro za obrońcę z Brazylii

Raków Częstochowa przeszedł do konkretów. Zdaniem serwisu sportal.bg złożyli ofertę za Lucasa Ryana. Medaliki zaproponowały 600 tysięcy euro za obrońcę z Brazylii.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Lucas Ryan w Rakowie?! Wysłali ofertę na poziomie 600 tysięcy euro

Raków Częstochowa sfinalizował do tej pory kilka transferów, prezentując trzech nowych zawodników. Zespół spod Jasnej Góry wzmocnili Oliwier Kwiatkowski, Tarik Karić i Dieudonne Gaucho Debohi. Niebawem do tego grona dołączyć może Lucas Ryan.

Lucas Ryan to 23-letni środkowy obrońca z Brazylii, który obecnie gra w Lokomotiwie Płowdiw. Do Bułgarii przeniósł się z Botafogo latem zeszłego roku. Wcześniej był związany m.in. z Parana Clube, SC Internacional U20, CSA oraz SER Caxias do Sul.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Plotki o zainteresowaniu Rakowa środkowym obrońcą pojawiły się w mediach już dawno temu. Częstochowianie myśleli o jego transferze jeszcze w momencie, gdy w klubie pracował Artur Płatek, który doskonale zna rynek bułgarski. Choć niedawno pożegnał się z klubem, temat Ryana nie upadł. Z informacji serwisu sportal.bg wynika, że Medaliki złożyły oficjalną ofertę za piłkarza.

Raków miał zaproponować 600 tysięcy euro. Lokomotiw Płowdiw nie odpowiedział na ofertę, ale panuje przekonanie, że lada moment powinni przyjąć warunki polskiego klubu. Wygląda więc na to, że niebawem Lucas Ryan zostanie piłkarzem polskiego zespołu.

Obecnie podopieczni Dawida Kroczka przygotowują się do startu nowego sezonu. Raków pierwszy mecz w kampanii 2026/2027 rozegra 23 lipca w ramach el. Ligi Konferencji. Ich rywalem będzie maltańska Valletta FC. Ligę rozpoczną od domowego starcia z Wisłą Płock.