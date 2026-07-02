Gdzie oglądać Wimbledon? Mecze Wimbledonu dzisiaj (czwartek, 02.07.2026)

Wimbledon 2026 trwa. Sprawdź, gdzie oglądać mecze dzisiaj w TV i online oraz kto gra w czwartek 2 lipca.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

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Gdzie oglądać Wimbledon?

Wimbledon 2026 można oglądać na sportowych antenach Polsatu. Transmisje z turnieju w Londynie są dostępne między innymi na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Extra oraz pozostałych stacjach z pakietu Polsat Sport.

Spotkania Wimbledonu można śledzić także online. Streamy dostępne są w serwisie Polsat Box Go, który pokazuje mecze z wielu kortów, w tym pojedynki największych gwiazd oraz reprezentantów Polski.

Gdzie oglądać Wimbledon za darmo?

Mecze Wimbledonu można oglądać również za darmo w STS TV. Dostęp do transmisji zostanie odblokowany po spełnieniu warunków aktywacji usługi.

Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł w ciągu 24 godzin przed transmisją Po aktywacji przejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz interesujące spotkanie Wimbledonu.

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Gdzie oglądać Wimbledon 2026 w TV?

Wimbledon 2026 jest transmitowany w telewizji na kanałach Polsatu Sport. W czwartek 2 lipca kibice mogą śledzić wybrane spotkania singla kobiet i mężczyzn na sportowych antenach Polsatu.

Najważniejszym meczem dnia z perspektywy polskich kibiców będzie spotkanie Karoliny Pliskovej z Igą Świątek. Na korcie pojawi się również Kamil Majchrzak, który zmierzy się z Zacharym Svajdą.

Wimbledon 2026: transmisja online

Transmisje online z Wimbledonu 2026 można oglądać w Polsat Box Go oraz STS TV. Dzięki temu mecze turnieju można śledzić na komputerze, smartfonie lub tablecie, także wtedy, gdy kilka spotkań rozgrywanych jest równolegle.

Kto dziś gra na Wimbledonie? Czwartek 02.07.2026

W czwartek 2 lipca na kortach Wimbledonu zaplanowano kolejne mecze singlowe kobiet i mężczyzn. W akcji zobaczymy między innymi Igę Świątek, Kamila Majchrzaka, Taylora Fritza, Alexandra Zvereva, Grigora Dimitrowa, Jelenę Rybakinę oraz Jasmine Paolini.

Część spotkań mężczyzn zostanie dokończona po wcześniejszym przerwaniu gry. Dotyczy to między innymi pojedynków Nakashima – Struff oraz Jodar – Carreno-Busta. Kibice powinni więc zwrócić uwagę nie tylko na godziny rozpoczęcia nowych meczów, ale także na stan rywalizacji w zaległych spotkaniach.

Wimbledon 2026 mecze dzisiaj (czwartek, 02.07.2026)

ATP – singiel

12:00 De Minaur A. – Mannarino A.

12:00 Diallo G. – Sonego L.

12:00 Fery A. – Virtanen O.

12:00 Fritz T. – Kypson P.

13:30 Bergs Z. – Faria J.

Do dokończenia: Nakashima B. – Struff J-L. 2:2

13:30 Svajda Z. – Majchrzak K.

14:00 Chaczanow K. – Hanfmann Y.

Do dokończenia: Jodar R. – Carreno-Busta P. 1:2

14:30 Fearnley J. – Munar J.

15:00 Halys Q. – Giron M.

15:30 Duckworth J. – Cobolli F.

15:30 Lehecka J. – Molcan A.

15:30 Royer V. – Zverev A.

16:00 Berrettini M. – Fils A.

16:30 Tiafoe F. – Choinski J.

17:30 Mensik J. – Dimitrow G.

18:00 Jacquet K. – Bublik A.

WTA – singiel

12:00 Grant T. C. – Bouzkova M.

12:00 Navarro E. – Selekhmeteva O.

12:00 Snigur D. – Jeanjean L.

12:00 Sznajder D. – Samsonowa L.

13:30 Bolkvadze M. – Krueger A.

14:00 Blinkowa A. – Kostjuk M.

14:00 Eala A. – Joint M.

14:00 Swan K. – Keys M.

14:30 Pliskova Ka. – Świątek I.

15:00 Anisimowa A. – Kenin S.

15:30 Rachimowa K. – Sakkari M.

16:00 Mertens E. – Timofiejewa M.

16:30 Cirstea S. – Birrell K.

17:30 Osorio C. – Noskova L.

18:00 McNally C. – Rybakina E.

18:30 Paolini J. – Golubic V.

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