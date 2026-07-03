Jules Kounde opuści Barcelonę? Potentat złożył zapytanie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Arsenal zainteresowany Julesem Kounde

Jules Kounde w ostatnich miesiącach nie imponuje wysoką formą. W związku z tym FC Barcelona poważnie rozważa sprzedaż francuskiego defensora podczas letniego okienka transferowego. Kataloński klub czeka na konkretne oferty, a jeśli takie wpłyną, działacze z Camp Nou dokładnie je przeanalizują. Niewykluczone, że prawy obrońca zaliczy miękkie lądowanie i przeniesie się do Premier League.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, że chrapkę na sprowadzenie Kounde ma między innymi Arsenal. Londyńczycy podobno złożyli już wstępne zapytanie dotyczące transferu doświadczonego piłkarza. Odpowiedź Barcelony była jasna – Duma Katalonii oczekuje za swojego zawodnika około 60 milionów euro, czyli blisko 50 milionów funtów. Kanonierzy nie wykluczają wyłożenia na stół takiej kwoty, jeżeli negocjacje nabiorą tempa.

52-krotny reprezentant Francji występuje w barwach Barcelony od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Camp Nou za 50 milionów euro z Sevilli. Mierzący 181 centymetrów wahadłowy w minionym sezonie rozegrał 47 meczów, zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 60 milionów euro, co odpowiada oczekiwaniom katalońskiego klubu. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.

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