Zagłębie Lubin ogłosiło piąty transfer. Chorwat w Ekstraklasie

17:21, 3. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin przekazało, że nowym zawodnikiem został David Colina. Chorwacki obrońca opuścił FC Augsburg i podpisał z Miedziowymi kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku.

Leszek Ojrzyński
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

David Colina trafił do Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin w minionym sezonie zajęło siódme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół Leszka Ojrzyńskiego długo liczył się w walce o europejskie puchary, jednak końcówka kampanii sprawiła, że Miedziowi nie zdołali utrzymać tempa czołówki.

Przed nowym sezonem do drużyny z Dolnego Śląska dołączyli już Zlatan Alomerović z AEK-u Larnaka, Sebastian Kerk z Arki Gdynia, Paweł Kosmalski ze rezerw Śląska Wrocław oraz Szymon Łyczko ze Stali Rzeszów.

W piątek klub z Lubina poinformował o kolejnym wzmocnieniu. Nowym zawodnikiem Miedziowych został chorwacki lewy obrońca David Colina, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku.

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25-letni defensor to były młodzieżowy reprezentant swojego kraju, który w przeszłości uchodził za jeden z większych talentów. Od stycznia 2023 roku był związany z FC Augsburg, gdzie już na początku swojej przygody zdobył bramkę przeciwko Borussii Dortmund. W 1. Bundeslidze uzbierał w sumie siedem występów.

Ostatnie dwa i pół roku spędził jednak na wypożyczeniach. Najpierw występował w duńskim Vejle BK, a następnie wrócił do ojczyzny, gdzie reprezentował barwy NK Osijek. W minionym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jeszcze przed wyjazdem do Niemiec Colina sięgnął po dwa Puchary Chorwacji w barwach Hajduka Split.

Piłkarze Zagłębia przygotowują się obecnie do nowego sezonu w Ekstraklasie. W pierwszej kolejce ekipa Ojrzyńskiego podejmie Piasta Gliwice. Spotkanie zaplanowano na 27 lipca o godzinie 19:00.

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