Zagłębie Lubin ogłosiło piąty transfer. Chorwat w Ekstraklasie

David Colina trafił do Zagłębia Lubin
Zagłębie Lubin w minionym sezonie zajęło siódme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół Leszka Ojrzyńskiego długo liczył się w walce o europejskie puchary, jednak końcówka kampanii sprawiła, że Miedziowi nie zdołali utrzymać tempa czołówki.
Przed nowym sezonem do drużyny z Dolnego Śląska dołączyli już Zlatan Alomerović z AEK-u Larnaka, Sebastian Kerk z Arki Gdynia, Paweł Kosmalski ze rezerw Śląska Wrocław oraz Szymon Łyczko ze Stali Rzeszów.
W piątek klub z Lubina poinformował o kolejnym wzmocnieniu. Nowym zawodnikiem Miedziowych został chorwacki lewy obrońca David Colina, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku.
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25-letni defensor to były młodzieżowy reprezentant swojego kraju, który w przeszłości uchodził za jeden z większych talentów. Od stycznia 2023 roku był związany z FC Augsburg, gdzie już na początku swojej przygody zdobył bramkę przeciwko Borussii Dortmund. W 1. Bundeslidze uzbierał w sumie siedem występów.
Ostatnie dwa i pół roku spędził jednak na wypożyczeniach. Najpierw występował w duńskim Vejle BK, a następnie wrócił do ojczyzny, gdzie reprezentował barwy NK Osijek. W minionym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jeszcze przed wyjazdem do Niemiec Colina sięgnął po dwa Puchary Chorwacji w barwach Hajduka Split.
Piłkarze Zagłębia przygotowują się obecnie do nowego sezonu w Ekstraklasie. W pierwszej kolejce ekipa Ojrzyńskiego podejmie Piasta Gliwice. Spotkanie zaplanowano na 27 lipca o godzinie 19:00.