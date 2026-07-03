Zagłębie Lubin ogłosiło piąty transfer. Chorwat w Ekstraklasie

Zagłębie Lubin przekazało, że nowym zawodnikiem został David Colina. Chorwacki obrońca opuścił FC Augsburg i podpisał z Miedziowymi kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

David Colina trafił do Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin w minionym sezonie zajęło siódme miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Zespół Leszka Ojrzyńskiego długo liczył się w walce o europejskie puchary, jednak końcówka kampanii sprawiła, że Miedziowi nie zdołali utrzymać tempa czołówki.

Przed nowym sezonem do drużyny z Dolnego Śląska dołączyli już Zlatan Alomerović z AEK-u Larnaka, Sebastian Kerk z Arki Gdynia, Paweł Kosmalski ze rezerw Śląska Wrocław oraz Szymon Łyczko ze Stali Rzeszów.

W piątek klub z Lubina poinformował o kolejnym wzmocnieniu. Nowym zawodnikiem Miedziowych został chorwacki lewy obrońca David Colina, który podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2028 roku.

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25-letni defensor to były młodzieżowy reprezentant swojego kraju, który w przeszłości uchodził za jeden z większych talentów. Od stycznia 2023 roku był związany z FC Augsburg, gdzie już na początku swojej przygody zdobył bramkę przeciwko Borussii Dortmund. W 1. Bundeslidze uzbierał w sumie siedem występów.

Ostatnie dwa i pół roku spędził jednak na wypożyczeniach. Najpierw występował w duńskim Vejle BK, a następnie wrócił do ojczyzny, gdzie reprezentował barwy NK Osijek. W minionym sezonie rozegrał 31 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jeszcze przed wyjazdem do Niemiec Colina sięgnął po dwa Puchary Chorwacji w barwach Hajduka Split.

🆕 David Čolina wzmacnia zespół KGHM Zagłębia Lubin! Chorwacki lewy obrońca podpisał umowę do końca sezonu 2027/2028! ✍🏼



David, witamy w Lubinie i życzymy wielu udanych występów w koszulce Miedziowych! ⚒️ pic.twitter.com/A8RCkGxAjE — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) July 3, 2026

Piłkarze Zagłębia przygotowują się obecnie do nowego sezonu w Ekstraklasie. W pierwszej kolejce ekipa Ojrzyńskiego podejmie Piasta Gliwice. Spotkanie zaplanowano na 27 lipca o godzinie 19:00.