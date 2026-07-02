Majchrzak mecz dzisiaj: transmisja na żywo za darmo. Gdzie oglądać? (02.07.2026)

Majchrzak mecz dzisiaj rozegra w 2. rundzie Wimbledonu. Sprawdź, o której gra ze Svajdą i gdzie oglądać transmisję w TV i online.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Kamil Majchrzak

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Kiedy gra Majchrzak? O której?

Najbliższy mecz Kamila Majchrzaka odbędzie się w czwartek 2 lipca 2026 roku. Polak zmierzy się z Zacharym Svajdą w 2. rundzie Wimbledonu. Spotkanie będzie drugim pojedynkiem na korcie numer 17, gdzie rywalizacja rozpocznie się o godzinie 12:00. Oznacza to, że dokładna godzina startu meczu Majchrzaka będzie zależała od przebiegu wcześniejszego starcia.

Majchrzak bardzo udanie rozpoczął tegoroczny Wimbledon. W pierwszej rundzie pokonał Alejandro Tabilo 6:3, 7:5, 7:5, dzięki czemu awansował do kolejnej fazy turnieju. Najlepszym wynikiem Polaka na trawiastych kortach w Londynie pozostaje 1/8 finału, do której dotarł przed rokiem.

Rywalem Majchrzaka będzie Zachary Svajda. Amerykanin zajmuje 66. miejsce w rankingu ATP i ma na koncie siedem tytułów w zawodach rangi ATP Challenger Tour. Obaj tenisiści mierzyli się dotąd dwa razy. W Australian Open lepszy był Majchrzak, natomiast w czerwcu w Birmingham zwyciężył Svajda.

Mecz Majchrzak dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Kamil Majchrzak – Zachary Svajda można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Majchrzak dzisiaj: gdzie oglądać?

Transmisja telewizyjna z meczu Kamil Majchrzak – Zachary Svajda będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Extra 3.

Mecz Majchrzak dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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