Arsenal FC – Fulham FC, gdzie oglądać?

W 30. kolejce Premier League czeka nas starcie, które nie wygląda na hit kolejki, ale jest w nim potencjał na arcyciekawe spotkanie. Piłkarze Arsenalu ograli ostatnio Chelsea. Z kolei Fulham rozprawiło się z Tottenhamem. Oba zespoły stać na wiele, czego efektem jest ich wysoka pozycja w tabeli. Gospodarze wtorkowej potyczki są wiceliderem, a goście tracą tylko pięć oczek do miejsca dającego prawo gry w Lidze Mistrzów.

Arsenal czeka na zwycięstwo z Fulham od ponad dwóch lat (12.03.2023). Czy Kanonierzy przerwą tę serię? Pierwszy gwizdek na Emirates Stadium wybrzmi już dzisiaj (wtorek, 1 kwietnia) o godzinie 14:45.

Arsenal FC – Fulham FC, transmisja w TV

Spotkanie między Arsenalem a Fulham nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji.

Arsenal FC – Fulham FC, transmisja online

Mecz w ramach 30. kolejki Premier League obejrzysz za to na platformie streamingowej Viaplay. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Domagała i Maciej Łuczak.

Arsenal FC – Fulham FC, kursy bukmacherskie

Piłkarze Fulham są zaangażowani w walkę o europejskie puchary. Mimo tego kurs na ich wygraną to aż 8.40. Bukmacherzy są niemal przekonani, że we wtorkowe derby Londynu na swoją korzyść rozstrzygnie Arsenal. Współczynnik na takie zdarzenie to 1.44.

Arsenal Fulham 1.47 4.40 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2025 08:26 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Arsenal FC – Fulham FC? Mecz będzie transmitowany na platformie streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal FC – Fulham FC? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (1 kwietnia) o godzinie 20:45.

