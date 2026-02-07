Arsenal – Sunderland, gdzie oglądać?
W 25. kolejce Premier League zaplanowano mecz Arsenal – Sunderland. Pierwsze starcie w tym sezonie nie wyłoniło zwycięzcy, więc gospodarze będą jeszcze bardziej zdeterminowani, aby potwierdzić swoją wyższą jakość piłkarską. Beniaminek nie jest jednak bez szans na ponowne pokrzyżowanie planów faworytowi. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Arsenal – Sunderland
Arsenal – Sunderland, transmisja w TV
Spotkanie Arsenal – Sunderland obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Arsenal – Sunderland, transmisja online
Mecz 25. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Sunderlandu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Arsenal – Sunderland, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Arsenalu
- Remis
- Wygrana Sunderlandu
0 Votes
Arsenal – Sunderland, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.30, przy współczynniku 10.00 na wygraną Sunderlandu. Remis wyceniono kursem 6.00.
Spotkanie Arsenal – Sunderland będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (7 lutego) o godzinie 16:00.
