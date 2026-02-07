Arsenal – Sunderland: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (7 lutego) mecz 25. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Arsenal – Sunderland, gdzie oglądać?

W 25. kolejce Premier League zaplanowano mecz Arsenal – Sunderland. Pierwsze starcie w tym sezonie nie wyłoniło zwycięzcy, więc gospodarze będą jeszcze bardziej zdeterminowani, aby potwierdzić swoją wyższą jakość piłkarską. Beniaminek nie jest jednak bez szans na ponowne pokrzyżowanie planów faworytowi. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Arsenal – Sunderland

Arsenal – Sunderland, transmisja w TV

Spotkanie Arsenal – Sunderland obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Arsenal – Sunderland, transmisja online

Mecz 25. kolejki Premier League z udziałem Arsenalu i Sunderlandu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Arsenal – Sunderland, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Sunderlandu Wygrana Arsenalu

Remis

Wygrana Sunderlandu 0 Votes

Arsenal – Sunderland, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.30, przy współczynniku 10.00 na wygraną Sunderlandu. Remis wyceniono kursem 6.00.

Arsenal Sunderland 1.30 6.00 10.3 Odds are subject to change. Last updated 7 lutego 2026 13:05

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Sunderland? Spotkanie Arsenal – Sunderland będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Sunderland? Mecz odbędzie się już w sobotę (7 lutego) o godzinie 16:00.

