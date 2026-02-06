Arsenal FC – AFC Sunderland: typy, kursy, zapowiedź (07.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Kai Havertz

Arsenal – Sunderland: typy bukmacherskie

W 25. kolejce Premier League o dziesiąte zwycięstwo na Emirates Stadium zagra Arsenal. Do Londynu na obiekt lidera rozgrywek przyjedzie Sunderland, który niezmiennie utrzymuje się blisko szerokiej ligowej czołówki. Beniaminek ten specjalizuje się w meczach z angielskimi potentatami, co oglądaliśmy w ich pierwszym bezpośrednim starciu w tym sezonie. Jak będzie tym razem? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Arsenal – Sunderland: ostatnie wyniki

Arsenal rozegrał w tygodniu rewanżowy mecz półfinału Pucharu Ligi Angielskiej. Kanonierzy po raz drugi uporali się z Chelsea, którą tym razem pokonali 1:0. Awans do finału tych rozgrywek poprzedził udany występ w Premier League, gdzie londyńczycy rozbili 4:0 Leeds United.

Sunderland w ostatnim styczniowym meczu spisał się poniżej oczekiwań kibiców. Fani mieli prawo oczekiwać zdobyczy punktowej w Londynie i meczu z West Hamem United. Ostatecznie skończyło się na porażce 1:3. Beniaminek zrehabilitował się już w następnej kolejce, rozprawił się u siebie 3:0 z Burnley.

Arsenal – Sunderland: historia

Kibice Sunderlandu czekali na mecz z Arsenalem cztery lata. Zostali oni za to wynagrodzeni udanym występem swoich ulubieńców. Beniaminek nieoczekiwanie powstrzymał lidera rozgrywek i wywalczył przed własną publicznością remis 2:2.

Arsenal – Sunderland: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy stawiają Arsenal w roli bezdyskusyjnego faworyta tego pojedynku. Kurs na wygraną gospodarzy to 1.22, przy współczynniku nawet 14.00 na sukces Sunderlandu. Jeżeli uważasz, że mecz zakończy się remisem, taki scenariusz może zagrać po kursie między 5.9- a 6.40.

Arsenal – Sunderland: kto wygra?

Arsenal – Sunderland: przewidywane składy

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Jesus, Trossard

Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Le Fee, Diarra, Sadiki, Talbi; Brobbey

Arsenal – Sunderland: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Sunderland odbędzie się w sobotę (7 lutego) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

