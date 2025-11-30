Arka Gdynia – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (30.11.2025)

Arka Gdynia podejmie Raków Częstochowa w meczu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja rozpocznie się w niedzielę (30 listopada) o godz. 14:45. Transmisja na żywo w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Arka - Raków.

PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Arka – Raków: gdzie oglądać?

Arka Gdynia podejmie Raków Częstochowa w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 30 listopada, o godzinie 14:45. Dla obu drużyn będzie to ważny test, choć z zupełnie innych powodów. Raków przyjeżdża do Gdyni z jasnym celem – zrehabilitować się po niespodziewanej porażce z Piastem Gliwice. Medaliki w obecnym sezonie mają swoje wahania, ale mimo to zajmują siódme miejsce w tabeli i mogą pochwalić się statusem najlepiej punktującej ekipy na wyjazdach.

Arka, choć niepokonana u siebie, w ostatnich tygodniach gra bardzo nierówno. Podopieczni Dawida Szwargi mają zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, a ich dorobek w meczach wyjazdowych to tylko jeden punkt. To właśnie domowe występy są kluczem do utrzymania Żółto-Niebieskich w ligowym peletonie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią meczu Arka – Raków oraz sprawdzenia, gdzie obejrzeć to spotkanie w telewizji i online.

Arka – Raków: transmisja w TV

Mecz Arka Gdynia – Raków Częstochowa będzie transmitowane na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację z Trójmiasta skomentuje duet Adam Marchliński – Michał Żyro. Pierwszy gwizdek arbitra w Gdyni rozbrzmi o godzinie 14:45.

Arka – Raków: stream online

Spotkanie Arki Gdynia z Rakowem Częstochowa będzie dostępne również w internecie. Mecz możesz śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online, w którym dostępne są wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arka – Raków: sonda

Arka – Raków: kursy bukmacherskie

Arka Gdynia Raków Częstochowa 4.50 3.50 1.88 Odds are subject to change. Last updated 30 listopada 2025 09:13

Gdzie oglądać mecz Arka Gdynia – Raków Częstochowa? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Arka Gdynia – Raków Częstochowa? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (30 listopada) o godzinie 14:45.

