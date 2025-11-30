Arka Gdynia – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (30.11.2025)

Arka – Raków: gdzie oglądać?
Arka Gdynia podejmie Raków Częstochowa w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 30 listopada, o godzinie 14:45. Dla obu drużyn będzie to ważny test, choć z zupełnie innych powodów. Raków przyjeżdża do Gdyni z jasnym celem – zrehabilitować się po niespodziewanej porażce z Piastem Gliwice. Medaliki w obecnym sezonie mają swoje wahania, ale mimo to zajmują siódme miejsce w tabeli i mogą pochwalić się statusem najlepiej punktującej ekipy na wyjazdach.
Arka, choć niepokonana u siebie, w ostatnich tygodniach gra bardzo nierówno. Podopieczni Dawida Szwargi mają zaledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, a ich dorobek w meczach wyjazdowych to tylko jeden punkt. To właśnie domowe występy są kluczem do utrzymania Żółto-Niebieskich w ligowym peletonie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią meczu Arka – Raków oraz sprawdzenia, gdzie obejrzeć to spotkanie w telewizji i online.
Arka – Raków: transmisja w TV
Mecz Arka Gdynia – Raków Częstochowa będzie transmitowane na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację z Trójmiasta skomentuje duet Adam Marchliński – Michał Żyro. Pierwszy gwizdek arbitra w Gdyni rozbrzmi o godzinie 14:45.
Arka – Raków: stream online
Spotkanie Arki Gdynia z Rakowem Częstochowa będzie dostępne również w internecie. Mecz możesz śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ online, w którym dostępne są wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy.
Arka – Raków: kursy bukmacherskie
Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie CANAL+ online.
Mecz zostanie rozegrany w niedzielę (30 listopada) o godzinie 14:45.
