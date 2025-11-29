Arka Gdynia – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

Arka Gdynia podejmie Raków Częstochowa w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (30 listopada) o godz. 14:45. Medaliki chcą się zrehabilitować po ostatniej porażce z Piatem Gliwice.

PressFocus Na zdjęciu: Lamine Diaby-Fadiga

Arka – Raków: typy bukmacherskie

Arka Gdynia zmierzy się z Rakowem Częstochowa w niedzielnym spotkaniu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W ostatnich dniach głośno jest wokół Marka Papszuna po tym, jak szkoleniowiec otwarcie zadeklarował chęć objęcia Legii Warszawa. Mimo zamieszania właściciel Rakowa nie zamierza ulegać presji, a 51-latek ma poprowadzić drużynę do końca rundy jesiennej.

Raków zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli i pozostaje najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Arki. Podopieczni Dawida Szwargi w delegacjach zdobyli zaledwie jeden punkt, ale na własnym stadionie pozostają niepokonani.

Gdynianie grają w ostatnim czasie w kratkę i mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Niedzielny mecz może okazać się dla nich kluczowy w kontekście walki o spokojniejszą pozycję przed przerwą zimową. Uważam, że spotkanie w Gdyni zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Arka – Raków: ostatnie wyniki

W ubiegłym tygodniu Żółto-Niebiescy przegrali na wyjeździe z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (0:2), a spotkanie kończyli w osłabieniu po czerwonej kartce dla Aureliena Nguiamby. Wcześniej jednak potrafili zaskoczyć, kiedy pokonali Lecha Poznań (3:1), a bohaterem meczu został Edu Espiau, który popisał się hat-trickiem. Arka ma też na koncie dotkliwą ligową porażkę z Górnikiem Zabrze (1:5) oraz odpadł z Pucharu Polski po meczu z tym samym rywalem. Gdynianie zdołali ograć też Piasta Gliwice (2:1).

Raków w czwartkowym meczu Ligi Konferencji pewnie pokonali Rapid Wiedeń (4:1), a show skradł Lamine Diaby-Fadiga, który ustrzelił hat-tricka. Wcześniej Medaliki przegrały z Piastem Gliwice (1:3), rozbiły Koronę Kielce (4:1), zremisowały bezbramkowo ze Spartą Praga oraz wygrały z Jagiellonią Białystok (2:1).

Arka – Raków: historia

Od 2019 roku Arka i Raków zmierzyły się ze sobą pięć razy. Dwa ostatnie spotkania odbyły się w Pucharze Polski, w którym dwukrotnie górą byli częstochowianie. W Ekstraklasie obie drużyny rywalizowały w sezonie 2019/2020. W Gdyni lepsza okazała się Arka, zwyciężając (3:2), natomiast pod Jasną Górą takim samym rezultatem triumfowali gospodarze.

Arka – Raków: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu w Gdynia są zawodnicy Rakowa Częstochowa, na których kursy oscylują wokół 2.05. Jeśli rozważasz typ na wygraną Arki, to kursy wynosi mniej więcej 4.00.

Arka – Raków: przewidywane składy

Arka – Raków: sonda

Arka – Raków: transmisja meczu

Mecz Arka Gdynia – Raków Częstochowa w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę, 30 listopada, o godzinie 14:45. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

