Arka Gdynia – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

Arka – Raków: typy bukmacherskie
Arka Gdynia zmierzy się z Rakowem Częstochowa w niedzielnym spotkaniu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W ostatnich dniach głośno jest wokół Marka Papszuna po tym, jak szkoleniowiec otwarcie zadeklarował chęć objęcia Legii Warszawa. Mimo zamieszania właściciel Rakowa nie zamierza ulegać presji, a 51-latek ma poprowadzić drużynę do końca rundy jesiennej.
Raków zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli i pozostaje najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Arki. Podopieczni Dawida Szwargi w delegacjach zdobyli zaledwie jeden punkt, ale na własnym stadionie pozostają niepokonani.
Gdynianie grają w ostatnim czasie w kratkę i mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Niedzielny mecz może okazać się dla nich kluczowy w kontekście walki o spokojniejszą pozycję przed przerwą zimową. Uważam, że spotkanie w Gdyni zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.
Arka – Raków: ostatnie wyniki
W ubiegłym tygodniu Żółto-Niebiescy przegrali na wyjeździe z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (0:2), a spotkanie kończyli w osłabieniu po czerwonej kartce dla Aureliena Nguiamby. Wcześniej jednak potrafili zaskoczyć, kiedy pokonali Lecha Poznań (3:1), a bohaterem meczu został Edu Espiau, który popisał się hat-trickiem. Arka ma też na koncie dotkliwą ligową porażkę z Górnikiem Zabrze (1:5) oraz odpadł z Pucharu Polski po meczu z tym samym rywalem. Gdynianie zdołali ograć też Piasta Gliwice (2:1).
Raków w czwartkowym meczu Ligi Konferencji pewnie pokonali Rapid Wiedeń (4:1), a show skradł Lamine Diaby-Fadiga, który ustrzelił hat-tricka. Wcześniej Medaliki przegrały z Piastem Gliwice (1:3), rozbiły Koronę Kielce (4:1), zremisowały bezbramkowo ze Spartą Praga oraz wygrały z Jagiellonią Białystok (2:1).
Arka – Raków: historia
Od 2019 roku Arka i Raków zmierzyły się ze sobą pięć razy. Dwa ostatnie spotkania odbyły się w Pucharze Polski, w którym dwukrotnie górą byli częstochowianie. W Ekstraklasie obie drużyny rywalizowały w sezonie 2019/2020. W Gdyni lepsza okazała się Arka, zwyciężając (3:2), natomiast pod Jasną Górą takim samym rezultatem triumfowali gospodarze.
Arka – Raków: kursy bukmacherskie
Faworytem niedzielnego meczu w Gdynia są zawodnicy Rakowa Częstochowa, na których kursy oscylują wokół 2.05. Jeśli rozważasz typ na wygraną Arki, to kursy wynosi mniej więcej 4.00.
Arka – Raków: przewidywane składy
|1Jedrzej Grobelny
|4Dominick Zator
|7Szymon Sobczak
|8Alassane Sidibe
|9Tornike Gaprindashvili
|14Hide Vitalucci
|17Marcel Predenkiewicz
|18Julien Celestine
|31Nazariy Rusyn
|33Dawid Abramowicz
|1Kacper Trelowski
|4Stratos Svarnas
|8Tomasz Pieńko
|9Patryk Makuch
|10Ivan Lopez Alvarez
|19Michael Ameyaw
|20Jean Carlos Silva
|39Jakub Mądrzyk
|44Bogdan Mircetic
|97Ibrahima Seck
|99Imad Rondic
Arka – Raków: transmisja meczu
Mecz Arka Gdynia – Raków Częstochowa w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę, 30 listopada, o godzinie 14:45. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.
