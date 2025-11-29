Arka Gdynia – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

Arka Gdynia podejmie Raków Częstochowa w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (30 listopada) o godz. 14:45. Medaliki chcą się zrehabilitować po ostatniej porażce z Piatem Gliwice.

Lamine Diaby-Fadiga
PressFocus Na zdjęciu: Lamine Diaby-Fadiga

Arka – Raków: typy bukmacherskie

Arka Gdynia zmierzy się z Rakowem Częstochowa w niedzielnym spotkaniu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W ostatnich dniach głośno jest wokół Marka Papszuna po tym, jak szkoleniowiec otwarcie zadeklarował chęć objęcia Legii Warszawa. Mimo zamieszania właściciel Rakowa nie zamierza ulegać presji, a 51-latek ma poprowadzić drużynę do końca rundy jesiennej.

Raków zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli i pozostaje najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Arki. Podopieczni Dawida Szwargi w delegacjach zdobyli zaledwie jeden punkt, ale na własnym stadionie pozostają niepokonani.

Gdynianie grają w ostatnim czasie w kratkę i mają tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Niedzielny mecz może okazać się dla nich kluczowy w kontekście walki o spokojniejszą pozycję przed przerwą zimową. Uważam, że spotkanie w Gdyni zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Paweł Wątorski
Paweł
Arka – Raków: ostatnie wyniki

W ubiegłym tygodniu Żółto-Niebiescy przegrali na wyjeździe z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (0:2), a spotkanie kończyli w osłabieniu po czerwonej kartce dla Aureliena Nguiamby. Wcześniej jednak potrafili zaskoczyć, kiedy pokonali Lecha Poznań (3:1), a bohaterem meczu został Edu Espiau, który popisał się hat-trickiem. Arka ma też na koncie dotkliwą ligową porażkę z Górnikiem Zabrze (1:5) oraz odpadł z Pucharu Polski po meczu z tym samym rywalem. Gdynianie zdołali ograć też Piasta Gliwice (2:1).

Raków w czwartkowym meczu Ligi Konferencji pewnie pokonali Rapid Wiedeń (4:1), a show skradł Lamine Diaby-Fadiga, który ustrzelił hat-tricka. Wcześniej Medaliki przegrały z Piastem Gliwice (1:3), rozbiły Koronę Kielce (4:1), zremisowały bezbramkowo ze Spartą Praga oraz wygrały z Jagiellonią Białystok (2:1).

Arka – Raków: historia

Od 2019 roku Arka i Raków zmierzyły się ze sobą pięć razy. Dwa ostatnie spotkania odbyły się w Pucharze Polski, w którym dwukrotnie górą byli częstochowianie. W Ekstraklasie obie drużyny rywalizowały w sezonie 2019/2020. W Gdyni lepsza okazała się Arka, zwyciężając (3:2), natomiast pod Jasną Górą takim samym rezultatem triumfowali gospodarze.

Arka – Raków: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu w Gdynia są zawodnicy Rakowa Częstochowa, na których kursy oscylują wokół 2.05. Jeśli rozważasz typ na wygraną Arki, to kursy wynosi mniej więcej 4.00.

Arka Gdynia
Remis
Raków Częstochowa
4.20
3.30
1.90
4.50
3.45
1.90
4.25
3.45
1.87
4.50
3.45
1.90
Arka – Raków: przewidywane składy

Arka – Raków: sonda

Arka – Raków: transmisja meczu

Mecz Arka Gdynia – Raków Częstochowa w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę, 30 listopada, o godzinie 14:45. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

