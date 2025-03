PressFocus Na zdjęciu: Jordan Majchrzak

Arka Gdynia – Miedź Legnica, gdzie oglądać?

W Betclic 1. Lidze trwa zażarta walka o znalezienie się w strefie barażowej. Tam aktualnie znaleźć można Miedź Legnica, która nie porzuciła jeszcze nadziei na wywalczenie bezpośredniego awansu do Ekstraklasy. Na to zanosi się w przypadku liderującej Arki Gdynia. Dawid Szwarga i spółka zdobyli 51 punktów, czyli o sześć więcej od ekipy Wojciecha Łobodzińskiego. Potencjalna wygrana gości z Legnicy pozwoli im zatem zmniejszyć dystans do jednego wygranego meczu.

Rywalizację tę zaplanowano na niedzielę 30 marca o 14:30. Spotkanie skomentują Szymon Borczuch i Tomasz Łapiński.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arka Gdynia – Miedź Legnica, transmisja w TV

Drugie niedzielne spotkanie 25. serii gier Betclic 1. Ligi będziesz mógł zobaczyć w telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale TVP Polonia.

Reklama

Arka Gdynia – Miedź Legnica, transmisja online

Mecz z udziałem Arki Gdynia i Miedzi Legnica możesz obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na stronie internetowej tvpsport.pl oraz w dedykowanej aplikacji TVP Sport, która jest dostępna na wszystkie urządzenia.

Przypomnijmy, że spotkania Betclic 1. Ligi można również śledzić dzięki usłudze Betclic TV. Jak uzyskać dostęp do transmisji? Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Arka Gdynia – Miedź Legnica, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Arki

Remis

Wygrana Miedzi Wygrana Arki

Remis

Wygrana Miedzi 0 Votes

Arka Gdynia – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Lider tabeli Betclic 1. Ligi będzie faworytem praktycznie w każdej konfrontacji. Nie inaczej jest teraz. Współczynnik na wygraną Arki Gdynia to 1.99. Z kolei kurs na zwycięstwo Miedzi Legnica 3.60. Potencjalny remis wart 3.35.

Arka Gdynia Miedź Legnica 1.99 3.35 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 marca 2025 16:58 .

Gdzie obejrzeć mecz Arka Gdynia – Miedź Legnica? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale TVP Polonia, a w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Arka Gdynia – Miedź Legnica? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (30 marca) o godzinie 14:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.