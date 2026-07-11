Courtois wywołał panikę w Realu. Teraz sytuacja odwróciła się o 180 stopni

Thibaut Courtois może odetchnąć z ulgą, podobnie jak Real Madryt. Najnowsze informacje wskazują, że uraz bramkarza nie powinien pokrzyżować planów przed startem sezonu.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Thibaut Courtois

Courtois wywołał niepokój w Realu. Teraz nadeszły długo wyczekiwane wieści

Thibaut Courtois był jednym z bohaterów niepokojących informacji, które dotarły do Madrytu po meczu reprezentacji Belgii z Hiszpanią podczas MŚ 2026. Doświadczony golkiper nie zdołał dokończyć spotkania z powodu problemów mięśniowych, a pierwsze spekulacje sugerowały nawet kilkutygodniową przerwę od gry. W stolicy Hiszpanii pojawiły się obawy, że jeden z liderów zespołu może nie zdążyć wrócić na inaugurację nowych rozgrywek.

Jak informuje jednak „Mundo Deportivo”, sytuacja wygląda znacznie bardziej optymistycznie. Według najnowszych prognoz reprezentant Belgii powinien odzyskać pełną sprawność jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 2026/27. To wiadomość, która z pewnością uspokoi zarówno sztab szkoleniowy, jak i kibiców giganta La Liga.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nieobecność Courtoisa mogłaby oznaczać konieczność postawienia na Andrija Łunina od pierwszych kolejek ligowych. Taki wariant był brany pod uwagę w klubie. Niemniej obecnie taki scenariusz wydaje się coraz mniej prawdopodobny. Wszystko wskazuje na to, że podstawowy bramkarz Realu będzie gotowy do rywalizacji, gdy zespół rozpocznie walkę o kolejne trofea.

Według źródła Belg pozostaje jedną z kluczowych postaci w planach Jose Mourinho. Portugalczyk rozpoczyna nowy etap pracy w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu i liczy na stabilność w defensywie, która ma być fundamentem zespołu. Tym bardziej że podczas letniego okna transferowego klub skupił się przede wszystkim na wzmacnianiu formacji obronnej.