Zawodnik Realu Madryt postawił na swoim. Przyszłość wyjaśniona

Real Madryt tego lata mógł pozbyć się Brahima Diaza. Marokańczyk jednak nie ma zamiaru nigdzie się przenosić. Pomocnik chce zostać w drużynie Jose Mourinho, który wiąże z nim przyszłość - donosi "SPORT".

ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

To już pewne. Brahim Diaz zostaje w Realu Madryt

Real Madryt tego lata przechodzi ogromną przebudowę. Królewscy dokonali wielu interesujących wzmocnień. Od dawna mówiło się natomiast, że szeregi drużyny opuści Brahim Diaz. Tymczasem „SPORT” zdradza, że do rozstania nie dojdzie. Reprezentant Maroka zdecydował, że chce pozostać na Estadio Santiago Barnebeu, co ucieszy samego Jose Mourinho.

The Special One mocno wierzy w Brahima Diaza i nie chciał, żeby ten zmieniał klub. Sam Marokańczyk jasno podkreślił, że każda oferta transferowa, jaka wpłynie do niego, zostanie natychmiastowo odrzucona. Oczekuje się zatem, że wkrótce Real Madryt usiądzie do rozmów kontraktowych z zawodnikiem. Obecna umowa wygasa w przyszłym roku, a nowa obowiązywałaby do 30 czerwca 2030 roku.

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Brahim Diaz zatem w najbliższym sezonie wciąż będzie występował w Realu Madryt. Obecnie nie wiemy, jaki pomysł na niego ma Jose Mourinho. Cała drużyna Królewskich jest jedną wielką niewiadomą. Klub aktywnie pracuje, aby nie powtórzyć kolejnej przeciętnej kampanii.

Dotychczas Brahim Diaz rozegrał 163 spotkania w koszulce Realu Madryt. Reprezentant Maroka zdołał zgromadzić na swoim koncie 22 trafienia, a także zaliczył 30 asyst.