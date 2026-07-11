Bayern pozbędzie się niewypału? Benfica wyciąga pomocną dłoń

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Joao Palhinha

Joao Palhinha może przejść do Benfiki Lizbona

Joao Palhinha poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Tottenhamie Hotspur, dokąd trafił z Bayernu Monachium. 31-letni defensywny pomocnik nie przekonał jednak władz londyńskiego klubu do skorzystania z opcji definitywnego transferu i po zakończeniu rozgrywek wrócił do stolicy Bawarii. Mistrzowie Niemiec nie wiążą z nim długoterminowych planów, licząc na szybkie znalezienie nowego nabywcy. Wszystko wskazuje więc na to, że reprezentant Portugalii jeszcze tego lata ponownie zmieni otoczenie.

Jak poinformował dziennik „Record”, zainteresowanie sprowadzeniem Palhinhi wykazuje Benfica Lizbona. Nowy trener ekipy Orłów – Marco Silva – jest wielkim zwolennikiem umiejętności swojego rodaka, z którym miał okazję współpracować podczas wspólnego pobytu w Fulham. Portugalski gigant przygotowuje podobno ofertę opiewającą na około 25 milionów euro. Taka propozycja może przekonać Bayern Monachium do sprzedaży zawodnika, którego odejście jest mile widziane przez klubowe władze.

Palhinha reprezentuje zespół Die Roten od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę za ponad 50 milionów euro. Od tamtej pory 37-krotny reprezentant Portugalii rozegrał w barwach bawarskiego potentata 25 spotkań, nie zdobywając ani jednej bramki i nie notując żadnej asysty. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa mierzącego 190 centymetrów pomocnika wynosi obecnie mniej więcej 15-25 milionów euro, co czyni go interesującą opcją dla wspomnianej wyżej Benfiki.

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