Sunderland – Liverpool, gdzie oglądać?
W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz Sunderland – Liverpool. Gospodarze czekają na wygraną z tym przeciwnikiem od marca 2012 roku. W tym sezonie beniaminek był już bliski pokonania The Reds, ale ostatecznie skończyło się na remisie 1:1. Taki wynik w środowy wieczór byłby sukcesem gospodarzy, którym marzy się jednak pełna pula punktów. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Sunderland – Liverpool
Sunderland – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Sunderland – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Michał Gutka.
Sunderland – Liverpool, transmisja online
Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem Sunderlandu i Liveproolu m będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Sunderland – Liverpool, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.80, przy współczynniku 4.50 na wygraną Sunderlandu. Remis wyceniono kursem 3.80.
Spotkanie Sunderland – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (11 lutego) o godzinie 21:15.
