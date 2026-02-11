Sunderland - Liverpool: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (11 lutego) mecz 26. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Sunderland – Liverpool, gdzie oglądać?

W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz Sunderland – Liverpool. Gospodarze czekają na wygraną z tym przeciwnikiem od marca 2012 roku. W tym sezonie beniaminek był już bliski pokonania The Reds, ale ostatecznie skończyło się na remisie 1:1. Taki wynik w środowy wieczór byłby sukcesem gospodarzy, którym marzy się jednak pełna pula punktów. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Sunderland – Liverpool

Sunderland – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Sunderland – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Michał Gutka.

Sunderland – Liverpool, transmisja online

Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem Sunderlandu i Liveproolu m będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Sunderland – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 1.80, przy współczynniku 4.50 na wygraną Sunderlandu. Remis wyceniono kursem 3.80.

Sunderland Liverpool FC 4.50 3.80 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2026 20:04

Gdzie oglądać mecz Sunderland – Liverpool? Spotkanie Sunderland – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Sunderland – Liverpool? Mecz odbędzie się już w środę (11 lutego) o godzinie 21:15.

