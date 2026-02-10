AFC Sunderland – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Ryan Gravenberch

Sunderland – Liverpool: typy bukmacherskie

W 26. kolejce Premier League zobaczymy mecz z udziałem beniaminka i aktualnego mistrza Anglii. W teorii to Liverpool powinien być wyraźnym faworytem środowej konfrontacji. Tymczasem Sunderland zdobył w bieżącej kampanii zaledwie trzy punkty mniej od swojego najbliższego przeciwnika. W dodatku pojedynek odbędzie się na stadionie beniaminka, co zwiększa szanse na nieoczekiwany rezultat. Mój typ: remis

Sunderland – Liverpool: ostatnie wyniki

Sunderland w miniony weekend dostał lekcję futbolu od lidera rozgrywek, Arsenalu. Spotkanie na Emirates Stadium miało jednostronny przebieg, a beniaminek przegrał je 0:3. Odwrotny wynik padł we wcześniejszym pojedynku z udziałem Sunderlandu. Wówczas beniaminkowi udało się pokonać West Ham United.

Liverpool był kilka dni temu bliski pokonania Manchesteru City, z którym w ostatniej dekadzie rywalizował o najwyższe miejsca w Premier League. Tym razem mistrz Anglii nie zdołał obronić jednobramkowego prowadzenia i uległ Obywatelom 1:2. Dla The Reds była to już ósma porażka w tym sezonie angielskiej elity.

Sunderland – Liverpool: historia

Kluby te spotkały się w tym sezonie po raz pierwszy od ośmiu lat. Niewiele brakowało, a spotkanie na Anfield zakończyłoby się sensacją. Sunderland wyszedł na prowadzenie 67. minucie. Beniaminek właściwie sam pozbawił się zwycięstwa z Liverpoolem, ponieważ goście w 81. minucie strzelili gola samobójczego, co oznaczało końcowy wynik 1:1.

Sunderland – Liverpool: kursy bukmacherskie

Sunderland – Liverpool: kto wygra?

Sunderland – Liverpool: przewidywane składy

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Sadiki, Diarra; Hume, Le Fee, Talbi; Brobbey

Liverpool: Alisson; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Sunderland – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Sunderland – Liverpool odbędzie się w środę (11 lutego) o godzinie 21:15 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

