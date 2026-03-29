Zalewski zimą łączony był z Widzewem. Powiedział, jak to wyglądało

08:18, 29. marca 2026
Jakub Fudali
Nicola Zalewski w zimowym okienku transferowym łączony był z transferem do Widzewa Łódź. Sam reprezentant Polski był jednak zaskoczony tymi plotkami, o czym powiedział w rozmowie z "Foot Truckiem".

Nicola Zalewski
marco iacobucci / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski pierwsze słyszy o zainteresowaniu Widzewa

Nicola Zalewski to bez dwóch zdań obecnie jeden z czołowych reprezentantów Polski. Wahadłowy lub też skrzydłowy długo musiał walczyć o pewne miejsce w składzie oraz niekwestionowaną pozycję, ale w ostatnich miesiącach jego rola w kadrze zdecydowanie rośnie i obecnie trudno ją sobie wyobrazić bez gracza Atalanty. Niemniej w ostatnim starciu z Albanią musiał on pauzować z powodu kartek, ale już na finał baraży będzie gotowy do gry.

Także klubowa kariera Zalewskiego w tym sezonie układa się bardzo dobrze. W Serie A ma on szansę na regularną grę w zespole z Bergamo, ale zimą pojawiły się plotki o możliwym odejściu. Wówczas serwis „Weszło” łączy Nicolę Zalewskiego z Widzewem Łódź, który miał być zainteresowany pozyskaniem reprezentanta Polski. Już wówczas brzmiało to mało prawdopodobnie – nawet jak na klub z Serca Łodzi, który wydaje miliony na transfery. Teraz sam Zalewski w rozmowie z kanałem „Foot Truck” był zaskoczony tymi wieściami.

Widzew się mną interesował? Jeszcze nie kontaktowali się ze mną. Wieczysta też nie – powiedział Nicola Zalewski w rozmowie z „Foot Truckiem”, wyraźnie rozbawiony pytaniem Kuby Polkowskiego.

Nicola Zalewski w tym sezonie rozegrał 34 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 20 milionów euro.

