Widzew Łódź pytał o Zalewskiego! Szalona próba Dobrzyckiego

Widzew Łódź tej zimy pobił wszelkie rekordy Ekstraklasy. Celuje w jeszcze jeden transfer. Portal Weszlo.com ujawnia, że klub pytał nawet o Nicolę Zalewskiego.

fot. SOPA Images Limited Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski przymierzany do Widzewa. Bez szans na transfer

Widzew Łódź tej zimy wydał ponad 13 milionów euro. W Polsce nikt jeszcze nie działał na taką skalę, co tylko potwierdza determinację Roberta Dobrzyckiego. Łodzianie mogą pochwalić się bardzo szeroką i jakościową kadrą – tylko w tym okienku zasilili ją Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski, Lukas Lerager czy Emil Kornvig.

Ofensywę wzmocnił Osman Bukari, na którego Widzew wyłożył ponad pięć milionów euro. Ustanowił tym samym nowy rekord transferowy Ekstraklasy, który może zostać przebity jeszcze w tym samym okienku. Dobrzycki zapowiedział niedawno, że do klubu ma trafić jeszcze jeden zawodnik – lewoskrzydłowy. Obecnie na tej pozycji rywalizują Bartłomiej Pawłowski oraz Mariusz Fornalczyk, a łodzianie chcą mieć kogoś, kto obu posadzi na ławce rezerwowych.

Ambitne plany Widzewa ujawnia portal Weszlo.com. Tej zimy polski klub miał nawet pytać o Nicolę Zalewskiego. „Po środowisku krąży informacja, którą potwierdzają nam kolejne osoby – że Widzew, szukając lewoskrzydłowego, pytał o Nicolę Zalewskiego. Transfer reprezentanta Polski na ten moment nie jest realny, ale to żadna tajemnica, że Robert Dobrzycki celuje w kadrowiczów i chciałby konsekwentnie ściągać do Łodzi najlepszych polskich piłkarzy” – napisał Szymon Janczyk.

🚨 Widzew Łódź raz jeszcze pobije rekord Ekstraklasy?



Po rynku krążą pytania o lewoskrzydłowego. Źródła twierdzą, że Widzew jest gotowy wydać 5-6 mln euro na nowego piłkarza.



Wśród zapytań Nicola Zalewski. W tym okienku taki transfer nie będzie jednak możliwy.



Szczegóły:… pic.twitter.com/uVlUYLA8ux — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) February 3, 2026

Oczywiście ten ruch pozostaje jedynie w kategoriach marzeń. Zalewski od pół roku gra dla Atalanty Bergamo, która latem wyciągnęła go z Interu Mediolan za 17 milionów euro. Sam fakt, że ten temat faktycznie przewijał się w kuluarach, oznacza, że Widzew naprawdę chce działać grubo.