Man City przegrał z Liverpoolem. 80 milionów funtów poszło na marne

19:01, 31. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  The Athletic / David Ornstein

Liverpool odrzucił ofertę Manchesteru City za Cody’ego Gakpo. David Ornstein z "The Athletic" ujawnił, że propozycja Obywateli opiewała na mniej więcej 80 milionów funtów.

Cody Gakpo
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fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Manchester City wyłożył fortunę. Liverpool nawet się nie zawahał

Liverpool powiedział „NIE” sternikom Manchesteru City. Przedstawiciele klubu z Etihad Stadium próbowali wyrwać Cody’ego Gakpo z Anfield, przedstawiając ofertę, która mogła robić wrażenie. The Reds nie zamierzają jednak pozbywać się swojego napastnika.

David Ornstein z „The Athletic” przekazał, że Manchester City zaoferował 75 milionów funtów podstawowej kwoty oraz kolejne pięć milionów w ramach bonusów. Łącznie propozycja mogła zatem sięgnąć 80 milionów funtów. Liverpool zdecydował się ją odrzucić.

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Sprawa jest o tyle interesująca, że sam Gakpo był zainteresowany przeprowadzką do zespołu Enzo Mareski. Holender wcześniej wycofał się z możliwości transferu do Tottenhamu, a perspektywa pozostania w Premier League w barwach jednego z największych rywali Liverpoolu była dla niego atrakcyjna.

Tym razem wszystko wskazuje jednak na to, że 27-latek pozostanie na Anfield. Obie strony są w bezpośrednim kontakcie. Ma to na celu ostatecznie potwierdzić, że temat transferu piłkarza do Manchesteru City został zamknięty.

Działacze ekipy z Etihad Stadium nie zamierzają jednak długo rozpamiętywać niepowodzenia. Według znanego dziennikarza klub skierował teraz całą uwagę na Enzo Fernandeza z Chelsea, który od dłuższego czasu znajduje się wysoko na jego liście życzeń.

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