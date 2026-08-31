Man City przegrał z Liverpoolem. 80 milionów funtów poszło na marne

Manchester City wyłożył fortunę. Liverpool nawet się nie zawahał
Liverpool powiedział „NIE” sternikom Manchesteru City. Przedstawiciele klubu z Etihad Stadium próbowali wyrwać Cody’ego Gakpo z Anfield, przedstawiając ofertę, która mogła robić wrażenie. The Reds nie zamierzają jednak pozbywać się swojego napastnika.
David Ornstein z „The Athletic” przekazał, że Manchester City zaoferował 75 milionów funtów podstawowej kwoty oraz kolejne pięć milionów w ramach bonusów. Łącznie propozycja mogła zatem sięgnąć 80 milionów funtów. Liverpool zdecydował się ją odrzucić.
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Sprawa jest o tyle interesująca, że sam Gakpo był zainteresowany przeprowadzką do zespołu Enzo Mareski. Holender wcześniej wycofał się z możliwości transferu do Tottenhamu, a perspektywa pozostania w Premier League w barwach jednego z największych rywali Liverpoolu była dla niego atrakcyjna.
Tym razem wszystko wskazuje jednak na to, że 27-latek pozostanie na Anfield. Obie strony są w bezpośrednim kontakcie. Ma to na celu ostatecznie potwierdzić, że temat transferu piłkarza do Manchesteru City został zamknięty.
Działacze ekipy z Etihad Stadium nie zamierzają jednak długo rozpamiętywać niepowodzenia. Według znanego dziennikarza klub skierował teraz całą uwagę na Enzo Fernandeza z Chelsea, który od dłuższego czasu znajduje się wysoko na jego liście życzeń.