To może być przełom dla Bruno Fernandesa. Man Utd zdecydował

Manchester United rozpoczął rozmowy z Bruno Fernandesem w sprawie nowego kontraktu. Wieści na ten temat przekazał "Daily Mail". Klub chce zatrzymać kapitana na Old Trafford.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United nie chce stracić kapitana. Padła konkretna deklaracja

Manchester United nie zamierza czekać do ostatniej chwili. Władze klubu rozpoczęły wstępne rozmowy z Bruno Fernandesem dotyczące nowej umowy. Jak przekonuje „Daily Mail”, celem jest zabezpieczenie przyszłości kapitana i uniknięcie kolejnej transferowej sagi z udziałem Portugalczyka.

Obecny kontrakt Bruno Fernandesa obowiązuje jeszcze przez mniej więcej dziesięć miesięcy. Pomocnik zarabia aktualnie 220 tysięcy funtów tygodniowo, ale w umowie znajduje się również opcja przedłużenia współpracy o kolejny sezon. Mimo tego Manchester United chce wypracować zupełnie nowe porozumienie.

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31-latek od momentu transferu ze Sportingu CP w styczniu 2020 roku stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. To właśnie Bruno Fernandes przejął opaskę kapitańską i przez kolejne sezony był liderem zarówno na boisku, jak i w szatni.

Jego przyszłość jeszcze niedawno nie była jednak oczywista. Latem pojawiały się spekulacje dotyczące możliwego odejścia Portugalczyka, a zainteresowanie jego usługami mogły wzbudzać największe kluby. Ekipa z Old Trafford chce tym razem szybko przeciąć wszelkie wątpliwości.

Według źródła klub zamierza doprowadzić do porozumienia przed końcem tego roku. Tym samym dla Czerwonych Diabłów zatrzymanie Bruno Fernandesa ma być jednym z priorytetów, niezależnie od wcześniejszych wieści dotyczących jego przyszłości.