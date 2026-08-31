Man City ruszył po wielką gwiazdę Chelsea. Jest oficjalna oferta

Manchester City złożył Chelsea oficjalną ofertę za Enzo Fernandez. Informację przekazał dziennikarz Fabrizio Romano na X. Argentyńczyk czeka teraz na decyzję klubów.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea dostała ofertę, a Enzo czeka. Man City rozpoczął wielką grę

Manchester City ruszył po następcę Rodriego. Odejście kluczowego pomocnika do FC Barcelony zmusiło The Citizens do działania, a ich głównym celem stał się Enzo Fernandez. Fabrizio Romano na X przekazał, że przedstawiciel Premier League wykonał już konkretny krok i złożył Chelsea oficjalną ofertę transferową.

Teraz wszystko zależy od dalszych rozmów. Argentyńczyk ma czekać na rozwój wydarzeń, podczas gdy Man City aktywnie pracuje nad dopięciem całej operacji. Klub chce wykorzystać końcówkę okna transferowego, aby pozyskać zawodnika, który mógłby szybko wypełnić ogromną lukę pozostawioną po Rodrim.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Transfer miałby również szczególne znaczenie dla Enzo Mareski. Menedżer Manchesteru City zna Enzo Fernandeza z okresu pracy w Chelsea i według dostępnych informacji jest zainteresowany ponowną współpracą z argentyńskim pomocnikiem. To właśnie Maresca ma być jednym z największych zwolenników sprowadzenia 25-latka na Etihad Stadium.

🚨💣 BREAKING: Manchester City have now made official club to club approach with Chelsea for Enzo Fernández!



For the first time this summer, #MCFC have approached Chelsea and negotiations are ongoing



Enzo, waiting for a verdict. Deal on. 🇦🇷 pic.twitter.com/lfGd2P01BX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Wiele do myślenia mogą dawać także ostatnie decyzje Chelsea. Enzo Fernandez nie znalazł się w składzie na dwa z trzech pierwszych spotkań nowego sezonu. Opuścił między innymi pucharowy mecz z Luton, a także ligowe starcie z Brighton w miniony weekend.

Nie musi to oczywiście przesądzać o jego odejściu, ale w momencie, gdy Manchester City oficjalnie zgłasza się po zawodnika, sytuacja nabiera zupełnie nowego znaczenia. Najbliższe godziny mogą zatem przynieść przełom.