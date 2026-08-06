Yamal interweniował ws. transferu Barcelony. Zatrzymał ruch za 60 milionów

Lamine Yamal interweniował u władz Barcelony, aby te tego lata nie sprzedawały Alejandro Balde. Zainteresowany jego zakupem był Tottenham, który oferował aż 60 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "El Nacional".

fot. David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal zatrzymał sprzedaż Balde za 60 milionów euro

Barcelona tego lata pozyskać musi przede wszystkim nowego napastnika. Nikt nie ma wątpliwości, że dla klubu ze stolicy Katalonii to absolutny priorytet. Jednocześnie jednak wiadomo, że to piekielnie trudny do sfinalizowania ruch, gdyż za dobrego gracza na tę pozycję trzeba sporo zapłacić. Dlatego też oddala się temat Juliana Alvareza, a alternatywy także nie są bardziej realne.

Okazuje się jednak, że w ostatnim czasie Duma Katalonii mogła stracić jednego z zawodników i sporo na nim zarobić. Według informacji, które przekazał serwis „El Nacional”, Tottenham jest zainteresowany pozyskaniem Alejandro Balde, za którego może zaoferować 60 milionów euro. Transfer ten zablokował jednak Lamine Yamal, który interweniował u władz Barcelony ws. kolegi z zespołu. Popiera go w tej sprawie Hansi Flick, który także liczy na Balde w nowej kampanii.

Alejandro Balde w poprzednim sezonie rozegrał 28 spotkań dla zespołu Barcelony, w których zanotował dwie asysty. 22-letni obrońca jest wychowankiem Dumy Katalonii, dla której w pierwszym zespole rozegrał już ponad 110 spotkań.

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