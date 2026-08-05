Roony Bardghji dostał ofertę. Konkretne zainteresowanie

22:29, 5. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

Roony Bardghji może pożegnać się tego lata z Barceloną. Skrzydłowy nadal znajduje się na liście życzeń Ajaxu Amsterdam - podaje dziennik "Sport".

Roony Bardghji
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Sportimage Ltd Na zdjęciu: Roony Bardghji

Ajax Amsterdam rozważa transfer Roony’ego Bardghjiego

Roony Bardghji może wkrótce opuścić Barcelonę. Szwedzki skrzydłowy wzbudza zainteresowanie kilku klubów, a jednym z najpoważniejszych kandydatów do jego pozyskania może zostać Ajax Amsterdam. Holenderski gigant rozważa transfer zawodnika Blaugrany, szczególnie jeśli uda się sfinalizować sprzedaż Miki Godtsa do Paris Saint-Germain.

Ajax podczas letniego okna transferowego wypożyczył bramkarza Marca-Andre ter Stegena z Dumy Katalonii. Jeżeli Holendrzy otrzymają zastrzyk finansowy z Belga, część środków zamierza przeznaczyć na wzmocnienia. Głównym celem pozostaje Noa Lang z SSC Napoli, ale na liście potencjalnych wzmocnień znalazł się również Bardghji.

Szwed początkowo uważał, że zostanie wypożyczony do innego klubu. Barcelona ma jednak inne plany. Klub z Katalonii zdecydowanie bardziej skłania się ku transferowi definitywnemu z zawartą klauzulą odkupu. Hansi Flick docenia potencjał młodego skrzydłowego, ale jednocześnie zdaje sobie sprawę, że walka o regularne występy będzie dla niego niezwykle trudna. Po transferach Karima Adeyemiego oraz Anthony’ego Gordona konkurencja w ofensywie na Camp Nou stała się jeszcze większa.

Sytuację Bardghjiego monitorują również zespoły z Premier League. Dotąd żaden z angielskich klubów nie przedstawił propozycji spełniającej oczekiwania Barcelony. W gronie zainteresowanych wymienia się także Olympique Marsylia, a niewykluczone, że kolejne możliwości pojawią się w Hiszpanii. Serwis Transfermarkt.de wycenia Szweda na 15 mln euro.

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