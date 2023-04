PressFocus Na zdjęciu: Xavi Simons

Xavi Simons trafił do PSV Eindhoven ubiegłego lata. Holendrzy nie zapłacili za ten transfer ani centa

Paris Saint-Germain zapewniło sobie jednak korzystną opcję odkupienia 19-latka. Można się spodziewać, że niebawem z niej skorzystają

Pomocnikiem interesują się Arsenal, Liverpool i Chelsea

Xavi Simons przeniesie się do Premier League?

Xavi Simons w latach 2019-2022 reprezentował barwy Paris Saint-Germain. Mimo upływu czasu nie otrzymywał jednak szans w seniorach, więc zdecydował się na odejście. We Francji nie wiązano z pomocnikiem wielkich nadziei, gdy pozwalano mu odejść ubiegłego lata. PSV Eindhoven nie musiało nawet płacić odstępnego.

Chyba nawet sam piłkarz nie spodziewał się, jak świetny rozegra sezon. Gwarantuje gole i asysty, prezentując się świetnie zarówno w Eredivisie, jak i europejskich pucharach. Jego usługami już interesują się wielkie kluby Premier League. Arsenal zawsze poszukuje graczy młodych, głodnych i zdolnych. Portal Fichajes przekonuje, że Kanonierzy są skłonni złożyć ofertę za Simonsa. Chelsea, rzecz jasna, interesuje się niemal każdym nazwiskiem na rynku. Z kolei w Liverpoolu Holender miałby zastąpić Roberto Firmino.

Anglicy muszą jednak być gotowi nie na negocjacje z PSV, ale z PSG. Paryżanie oddali bowiem Holendra za darmo, ale zapewnili sobie opcję odkupienia go za zaledwie 12 milionów euro. Choć sam piłkarz nie darzy stolicy Francji ciepłymi uczuciami, a PSV chciałoby usunąć tę opcję z umowy, mogą mieć niewiele do powiedzenia. Paryżanie to bardzo trudny negocjator, co ostatecznie może zniechęcić tuzy Premier League do walki o 19-latka.

Simons rozegrał w tym sezonie już 40 spotkań. Zanotował w nich 17 bramek i dziewięć asyst.

Czytaj więcej: Trudna sytuacja Barcelony w poszukiwaniu prawego obrońcy.

FC Volendam PSV Eindhoven 9.20 6.60 1.28 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 kwietnia 2023 11:51 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin