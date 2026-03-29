Nico Paz dostał ofertę z Premier League. Wybrał klub, w którym chce grać

18:01, 29. marca 2026
Patryk Kucharski
Nico Paz znalazł się na celowniku angielskich gigantów. Jak podaje Daily Briefing, wychowanek Realu Madryt wybrał, gdzie chce grać.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nico Paz

Nico Paz jakiś czas temu znalazł się na radarze gigantów Premier League. Pomocnikiem Como zainteresowanie wykazywały Chelsea, Arsenal, a także Manchester City. Argentyńczyk ma jednak inne plany.

21-latek ma zamiar wrócić do Realu Madryt. Królewscy planują aktywować klauzulę wykupu, która wynosi około 9 milionów euro, co aktualnie wydaje się niezwykle atrakcyjną kwotą. Portal „Transfermarkt” wycenia go bowiem na 65 milionów euro.

Młody zawodnik liczy na to, że w przyszłości na Santiago Bernabeu będzie kluczową postacią w pierwszym zespole. Dlatego postanowił odrzucać oferty z Anglii, choć według źródła były one kuszące.

W aktualnym sezonie Nico Paz strzelił jedenaście bramek i zanotował sześć asyst w 33 spotkaniach. We włoskiej ekipie występuje dwa lata i łącznie wystąpił już w 68 meczach.

