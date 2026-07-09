Wyprzedaż w Górniku. Kolejny gwiazdor na celowniku znanych klubów

To może być letnia wyprzedaż w Górniku Zabrze. Kolejnym zawodnikiem łączonym z odejściem z klubu jest Maksym Khlan, który znalazł się na celowniku znanych europejskich drużyn.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Khlan może odejść z Górnika

Górnik Zabrze musi podejmować trudne decyzje na rynku transferowym. Po znakomitym, poprzednim sezonie wielu zawodników Trójkolorowych jest rozchwytywanych przez znacznie bogatsze kluby. Z klubem już pożegnał się Patrik Hellebrand, który niespodziewanie wybrał Koronę Kielce. Dużo mówi się także o odejściu Lukasa Ambrosa, który może przenieść się do Anderlechtu Bruksela za rekordowe sześć milionów euro.

Z klubem pożegnać się też może Maksym Khlan. Skrzydłowy łącznie wystąpił w barwach Górnika w 31 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 8 bramek i zanotował 6 asyst. Ukrainiec był już łączony z transferem do Korony Kielce, ale 14-krotni mistrzowie Polski oczekują za swoją gwiazdę około trzech milionów euro, co utrudniło finalizację rozmów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tymczasem znany dziennikarz Rudy Galletti poinformował w serwisie X, że Khlan znajduje się na radarze Anderlechtu, Espanyolu i NEC, a zainteresowanie jego usługami stale rośnie. Obecnie trudno mówić o konkretach, bo rozmowy są na wstępnym etapie, ale jego zdaniem najbliższa przyszłość może już przynieść konkretne oferty.

Jeśli doszłoby do odejścia Ambrosa i Khlania to Górnik straci najbardziej wartościowych zawodników poprzednich rozgrywek. Dyrektor sportowy Górnika Łukasz Milik będzie musiał mocno się natrudzić, aby na nowo zbudować konkurencyjny zespół, a już 21 lipca Zabrzanie zmierzą się z Fenerbahce w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.