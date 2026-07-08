PSG planuje dwa mocne transfery. Z nimi będą jeszcze silniejsi

Paris Saint-Germain planuje dwa duże transfery w trwające lato. Jak donosi Santi Aouna, do zespołu może dołączyć Yan Diomande oraz Maghnes Akliouche. Jeden jest gwiazdą Bundesligi, a drugi Ligue 1.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Yan Diomande i Maghnes Akliouche na celowniku PSG

Paris Saint-Germain w ostatnich dwóch latach udowodniło, że jest najlepszą drużyną w Europie. Dominacja we Francji nie ulega wątpliwości, ponieważ na czternaście poprzednich sezonów aż dwanaście razy udało im się wygrać ligę. Do tego dołożyli również dwa z rzędu triumfy w Lidze Mistrzów, której wcześniej ani razu nie udało im się wygrać.

Właściciele paryskiego klubu nie zamierzają spoczywać na laurach. Luis Enrique może spodziewać się kilku poważnych wzmocnień. Z informacji przekazanych przez Santiego Aounę wynika, że mistrz Francji planuje dwa głośne i duże transfery.

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Na liście życzeń znalazł się przede wszystkim Yan Diomande, który w poprzednich rozgrywkach zachwycał w Bundeslidze. Iworyjczyk ma za sobą świetny rok, co przyciągnęło wielu zainteresowanych. Skrzydłowego widziałby u siebie m.in. Liverpool. Drugim z zawodników, który stał się celem PSG jest Maghnes Akliouche, czyli kluczowy piłkarz ligowego rywala AS Monaco.

Co ciekawe, Diomande ma być postrzegany jako następca Bradleya Barcoli, który może odejść. Warto dodać, że wcześniej z paryskim gigantem pożegnał się Kang-In Lee oraz Goncalo Ramos. Za obu zawodników PSG dostało 114 milionów euro. Zysk ma zostać przeznaczony na transfery. Niewykluczone, że będą to właśnie dwaj wspomniani piłkarze.