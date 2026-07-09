FC Barcelona dogadała się z gwiazdorem Borussii Dortmund

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Karim Adeyemi bliski przeprowadzki do Barcelony

FC Barcelona dokonała już jednego znaczącego wzmocnienia podczas trwającego letniego okna transferowego. Kilka tygodni temu kataloński klub sprowadził Anthony’ego Gordona z Newcastle United za 80 milionów euro. Wszystko jednak wskazuje na to, że to nie koniec ruchów działaczy mistrzów La Ligi na rynku. Gigant z Camp Nou jest bowiem o krok od pozyskania kolejnego skrzydłowego, doskonale znanego z występów na europejskich boiskach.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Barcelona osiągnęła porozumienie z Karimem Adeyemim w sprawie warunków kontraktu indywidualnego. 24-letni Niemiec jest zdecydowany na transfer do ekipy Blaugrany i nie zamierza rozpatrywać ofert od innych klubów. Taka postawa stawia Borussię Dortmund w trudnej sytuacji, zwłaszcza że umowa zawodnika obowiązuje tylko do połowy 2027 roku. Wartość rynkowa skrzydłowego wynosi około 40 milionów euro, dlatego z podobnym wydatkiem musi liczyć się mistrz Hiszpanii.

Adeyemi, którego w przeszłości łączono również z czołowymi drużynami Premier League, występuje w barwach zespołu BVB od lipca 2022 roku. Wówczas trafił do ekipy z Zagłębia Ruhry z Red Bulla Salzburg za 30 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 146 spotkań, zdobył 36 bramek i zanotował 25 asyst. Na swoim koncie ma także jedenaście występów w reprezentacji Niemiec, co tylko potwierdza jego ugruntowaną pozycję na europejskiej scenie.

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